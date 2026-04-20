En la astrología, Capricornio está regido por Saturno. Su elemento es el Tierra y la piedra que le corresponde energéticamente es Granate. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 20 de abril de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

La rutina está comenzando a tener su nocivo efecto en la pareja. Comienza a replantearte ciertas conductas en ella.

Salud y energía de Capricornio este día 20 de abril de 2026

No pretendas experimentar un estilo de vida para el cual no tienes un sustento económico adecuado o terminarás en la miseria financiera.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

A un paso de la concreción de un importante proyecto se presentarán algunos inconvenientes. No desesperes, mantente enfocado.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio? Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.

Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio? Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Capricornio? Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio? El número de la suerte de Capricornio es el 8.