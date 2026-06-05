Alerta por lluvias fuertes: qué provincias siguen bajo vigilancia y cuándo cambia el tiempo en Buenos Aires

Lluvias en Argentina Foto: NA

El tiempo empezó a mostrar señales de cambio en buena parte de la Argentina y el foco ahora está puesto en las lluvias persistentes que podrían afectar a varias provincias del centro y oeste del país. Según reportes difundidos este jueves 4 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas de nivel amarillo, una categoría que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.

Lejos de los titulares más exagerados, los reportes actuales describen un escenario de inestabilidad sostenida, con lluvias que en algunas zonas podrían acumular entre 30 y 60 milímetros, e incluso superar esos valores de manera localizada. También se advirtió que, según el sector, las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.

Qué provincias están bajo alerta por lluvias este jueves

De acuerdo con la información difundida por distintos medios a partir de los partes oficiales del SMN, la advertencia alcanza a sectores de Buenos Aires (sur y oeste), La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca. En estas áreas, la expectativa es de lluvias persistentes a lo largo de la jornada, con momentos de mayor intensidad y condiciones cambiantes hacia la noche.

Lluvia en Buenos Aires Foto: EFE

En el caso de Córdoba, además, medios locales señalaron que la inestabilidad podría prolongarse entre el jueves 4 y el viernes 5 de junio, especialmente en el sur y sudoeste provincial, con lluvias de variada intensidad y un panorama que podría extenderse durante parte del fin de semana. En algunas regiones cordobesas también se mencionó la posibilidad de tormentas aisladas con actividad eléctrica.

Para San Luis, la advertencia también se concentra en sectores del sur y este provincial, donde el SMN prevé una combinación de cielo cubierto, lluvias persistentes y acumulados significativos. El punto clave es que no se trata solo de una lluvia pasajera, sino de un episodio de varias horas que podría generar anegamientos puntuales en sectores vulnerables.

Cuánto puede llover y por qué el SMN pide atención

El nivel amarillo del sistema oficial no implica, por sí mismo, un desastre generalizado, pero sí una situación que merece seguimiento permanente. El SMN define esta categoría como un escenario con fenómenos meteorológicos capaces de causar daños o alterar temporalmente la rutina diaria. En ese marco, los acumulados previstos de 30 a 60 mm, con posibilidad de superación localizada, explican por qué se insiste en monitorear la evolución del pronóstico.

Cuando la lluvia se concentra en pocas horas, el principal problema no siempre es la duración del evento, sino su intensidad puntual. Eso puede afectar desagües, calles urbanas, accesos rurales y la circulación en rutas. Por eso, aun cuando algunas zonas no registren tormentas severas, el riesgo de complicaciones momentáneas sigue presente.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires y cómo estará el fin de semana en el AMBA

En la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, el panorama es distinto al de las provincias con alerta, aunque también aparece un cambio de tiempo para el fin de semana. Distintos reportes coinciden en que viernes 5 se mantendrá mayormente nublado, mientras que entre el sábado 6 por la tarde/noche y el domingo 7 crecerán las probabilidades de lluvias aisladas o chaparrones, con temperaturas más moderadas y un leve descenso hacia el cierre del domingo.

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

En otras palabras, para Buenos Aires no se perfila por ahora un evento equiparable al que se espera en provincias bajo alerta, pero sí un fin de semana inestable, con nubosidad alta, humedad y chances de precipitaciones intermitentes. La recomendación, en este caso, es seguir el pronóstico actualizado antes de organizar salidas o actividades al aire libre.

Qué recomienda el SMN para evitar problemas durante las lluvias

Ante este tipo de episodios, el SMN suele recomendar una serie de medidas simples que pueden reducir riesgos. Entre ellas figuran no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, evitar circular por zonas inundables y, si ingresa agua a la vivienda, cortar el suministro eléctrico.

Cuando además existe posibilidad de actividad eléctrica o tormentas embebidas, también se aconseja evitar actividades al aire libre, no buscar refugio debajo de árboles o postes, y mantenerse al tanto de las actualizaciones emitidas por canales oficiales. La clave no pasa por alarmarse, sino por anticiparse.

Qué mirar en las próximas horas

El dato más importante no es solo dónde llueve hoy, sino cómo evoluciona el sistema entre la noche del jueves y el inicio del fin de semana. En varias provincias, los reportes ya marcaban una continuidad de la inestabilidad, mientras que en el AMBA el foco está puesto en la posible reaparición de las lluvias entre el sábado y el domingo. Por eso, consultar el mapa de alertas y el pronóstico actualizado del SMN puede marcar la diferencia entre una jornada normal y una salida complicada por el tiempo.

En este contexto, el mejor enfoque editorial no es hablar de catástrofes sin respaldo, sino explicar con claridad qué zonas están afectadas, cuánto puede llover, cuándo llega el cambio de tiempo y qué hacer para prevenir inconvenientes. Esa combinación de servicio, precisión y actualización constante es la que más valor aporta al lector.