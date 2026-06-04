Ni Blue Label ni Jack Daniel’s: en el Museo del Whisky te aconsejan cuál es la mejor marca para empezar

En Villa Urquiza, el Museo del Whisky Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Cuando alguien decide entrar al mundo del whisky, casi siempre mira primero los nombres más famosos. Blue Label, Jack Daniel’s, Chivas Regal o Old Parr suelen dominar la góndola, el imaginario popular y hasta las recomendaciones improvisadas entre amigos. Pero en una casona de Villa Urquiza donde se guarda una de las mayores colecciones del planeta, la sugerencia para quienes recién empiezan no apunta a esas etiquetas, sino a una marca con un perfil más amable, más elegante y mucho más formativo para el paladar: The Glenlivet.

La recomendación no sale de cualquier barra. Sale del Museo del Whisky, ubicado en Avenida Monroe 3982, en la Ciudad de Buenos Aires, un lugar fundado por Miguel Ángel Reigosa y presentado por su sitio oficial como el museo del whisky más grande del mundo, con certificación del Libro Guinness de los Récords. Allí conviven miles de botellas históricas, rarezas de colección y una visita que mezcla cultura, gastronomía y una historia muy porteña con aroma a Escocia.

Por qué en el Museo del Whisky recomiendan The Glenlivet para empezar

La lógica detrás del consejo es simple: no siempre la marca más famosa es la mejor puerta de entrada. En distintas entrevistas, Reigosa explicó que cuando una persona quiere iniciarse en el whisky, especialmente en el single malt, lo más razonable es empezar por expresiones más accesibles y suaves, generalmente de 10 o 12 años, para ir construyendo el gusto de a poco y no saltar directamente a etiquetas costosas o de perfiles demasiado extremos.

Cuánto cuesta una botella de The Glenlivet Foto: Instagram @enverovinotecaramosmejia

En ese mapa, The Glenlivet aparece como una opción ideal porque su estilo suele describirse como frutal, suave, balanceado y cremoso, muy lejos de los whiskies más intensos, ahumados o agresivos para un principiante. Tanto el Founder’s Reserve como el The Glenlivet 12 años son presentados en distintas fichas comerciales y reseñas como whiskies accesibles en sabor, con notas de pera, manzana, vainilla, miel y cítricos, algo que favorece a quienes todavía no tienen entrenado el paladar.

Además, la propia historia de la marca ayuda a entender su prestigio. The Glenlivet fue fundada en 1824 en la región de Speyside, Escocia, y está considerada una de las grandes referencias del single malt escocés por su carácter delicado, limpio y frutado. Ese ADN es justamente el que transforma a la marca en una recomendación lógica para quien quiere empezar “bien”, sin confundir potencia con calidad.

La historia del Museo del Whisky: de una botella familiar a un récord mundial

El Museo del Whisky no nació como un negocio tradicional. Nació, en gran medida, de una escena familiar que marcó a Reigosa para siempre. Según contó en entrevistas, todo empezó cuando su padre lo descubrió junto a sus amigos después de haber tomado bebidas de mala calidad. En vez de una simple reprimenda, llegó una frase que definiría toda su vida: “si vas a tomar, que sea poco, pero bueno”. Aquella escena quedó ligada para siempre a una botella de Old Parr, que con los años se convirtió en uno de los símbolos emocionales de su colección.

La historia del sueño adolescente que hizo récord mundial en Villa Urquiza Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Con el paso del tiempo, esa fascinación se volvió una obsesión por reunir botellas, piezas raras y etiquetas históricas. El museo fue inaugurado el 10 de noviembre de 2014 y creció hasta superar al de Edimburgo, lo que le permitió ser reconocido como el más grande del mundo. Según las distintas fuentes, hoy la colección va desde más de 4.500 botellas exhibidas hasta unas 5.900 piezas en total, según se tome la cifra de vitrinas visibles o del acervo completo.

Dónde queda el Museo del Whisky y cómo llegar

El museo funciona en Av. Monroe 3982, en el barrio de Villa Urquiza, dentro de una casona de varias plantas donde se distribuyen el Whisky Shop, el bar-restaurante y el espacio principal del museo. El sitio oficial detalla que en un nivel está la tienda, en otro la propuesta gastronómica y en el piso superior la colección exhibida en vitrinas.

Llegar es relativamente simple. Una de las opciones más prácticas es bajar en la estación Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza, terminal de la Línea B del subte, que además conecta con la estación General Urquiza del Ferrocarril Mitre. Desde allí, el museo queda a pocas cuadras sobre la misma avenida Monroe. También pasan por la zona líneas de colectivo como la 19, 76, 107, 114 y 133, entre otras.

Las marcas más famosas que aparecen en el museo

Aunque el consejo para principiantes apunte a The Glenlivet, recorrer el museo también es una forma de encontrarse cara a cara con las etiquetas más célebres del mundo. Entre las marcas y piezas mencionadas en distintas publicaciones aparecen Johnnie Walker, Chivas Regal, Old Parr, Bells, Jim Beam, Royal Salute y The Macallan, además de botellas de distintas destilerías escocesas, irlandesas, japonesas y de otros mercados menos convencionales.

Entre sus grandes joyas figuran una Royal Salute 62 Gun vinculada a la reina Isabel II, una botella conmemorativa del vuelo inaugural del Concorde, un Macphail de 1938, un Macallan de 1950 y hasta un bourbon antiquísimo citado por distintas fuentes entre 1780 y 1870. Esa combinación de historia, rareza y valor es lo que convierte al recorrido en una experiencia mucho más amplia que una simple salida nocturna.

Cuánto sale una botella de The Glenlivet en Argentina

Si después de la visita o de la recomendación del museo la pregunta es cuánto cuesta empezar por esa marca, hoy los precios publicados en Argentina muestran una franja bastante clara. En el caso de The Glenlivet Founder’s Reserve de 700 ml, se lo puede encontrar desde $54.549 en Espaciovino, alrededor de $71.206 en ICBC Mall, a $77.278,60 en La Barra y a $82.451 en Drinks Inbox. En plataformas como Rappi, incluso, llegó a figurar desde $65.195 con promociones y bastante más caro según tienda y condiciones.

The Glenlivet Foto: the glenlivet

En el caso de The Glenlivet 12 años de 700 ml, los valores también varían según el canal de compra: aparece a $72.299,99 pagando por transferencia en Brut, a $75.143 en Espaciovino, cerca de $80.494 en Mercado Libre, $85.300 en Galo Wines, $89.500 en Ozono Drinks y $90.850 en Go Bar. Otras referencias de mercado lo muestran más arriba, por encima de los $114.182 y hasta cerca de $126.998 en apps o comparadores, lo que confirma que el precio final depende mucho de la tienda, la promoción, el estuche y el envío.

Dónde conseguir The Glenlivet si querés empezar por esa marca

Además de vinotecas online y marketplaces, el propio Whisky Shop del Museo del Whisky incluye en su catálogo tanto Glenlivet Founder’s Reserve American Oak como The Glenlivet 12 años Double Oak, por lo que también puede consultarse allí. A eso se suman tiendas especializadas como Espaciovino, La Barra, Drinks Inbox, Galo Wines, Ozono Drinks, Brut, Go Bar, ICBC Mall y Mercado Libre, además de apps de delivery como Rappi.

Eso sí: como ocurre con muchos destilados importados, el precio puede cambiar rápido por promociones, cuotas, stock o diferencias entre presentaciones con y sin estuche. Por eso, antes de comprar, conviene revisar el valor final en cada tienda.