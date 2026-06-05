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¿Brasil y EEUU enfrentados?: por qué la tensión entre Lula y Trump va mucho más allá de los aranceles

Las recientes disputas comerciales y políticas entre Brasil y Estados Unidos reavivaron un histórico debate de la diplomacia brasileña: cómo preservar su autonomía frente a las grandes potencias.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 22:00
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Donald Trump y Lula Da Silva.
Donald Trump y Lula Da Silva. Foto: Reuters
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Aunque las recientes fricciones entre Brasil y Estados Unidos incluyen disputas comerciales y diferencias políticas, el trasfondo del conflicto es más profundo. La tensión reactiva un debate histórico de la política exterior brasileña: cómo mantener autonomía y capacidad de decisión frente a las grandes potencias.

Se trata de un principio que ha atravesado gobiernos de distinto signo político y que ayuda a explicar por qué el actual enfriamiento del vínculo entre Brasilia y Washington va mucho más allá de las diferencias entre Lula y Trump.

Hasta hace pocas semanas, nada hacía prever una crisis de esta magnitud. El 7 de mayo, ambos mandatarios mantuvieron una reunión en Washington que fue presentada por los dos gobiernos como positiva. A pesar de las diferencias ideológicas evidentes, el encuentro transmitió la imagen de una relación capaz de gestionar desacuerdos sin transformarlos en enfrentamientos abiertos.

¿Se quebró la relación entre Lula y Trump?

La administración Trump propuso la aplicación de un nuevo arancel general del 25% sobre productos brasileños y acusó a Brasil de mantener prácticas comerciales perjudiciales para empresas estadounidenses. Paralelamente, elevó el tono de sus críticas hacia el gobierno de Lula.

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La tensión política se profundizó aún más cuando Trump reveló públicamente una reunión que había mantenido en la Casa Blanca con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y una de las figuras más relevantes de la oposición brasileña de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El mandatario estadounidense elogió al legislador y difundió imágenes del encuentro a través de sus redes sociales.

¿Está quebrada la relación entre Lula y Trump? Foto: Reuters.

Al mismo tiempo, Washington endureció sus cuestionamientos a las investigaciones judiciales que involucran al expresidente Bolsonaro, sugiriendo que podría estar siendo objeto de persecución política. Como si eso fuera poco, Estados Unidos avanzó en la inclusión del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho en su lista de organizaciones terroristas, una decisión que, aunque orientada oficialmente al combate del crimen organizado, fue observada con cautela por el gobierno brasileño debido a sus posibles implicancias en cuestiones de soberanía.

Desde Brasilia, estos movimientos comenzaron a interpretarse como algo más que decisiones aisladas. Para sectores del gobierno, representan señales de una presión creciente destinada a influir tanto en la política interna brasileña como en sus posicionamientos internacionales.

La reacción de Lula fue inmediata. El presidente rechazó cualquier intento de interferencia extranjera, defendió la independencia de las instituciones brasileñas y acusó a Flávio Bolsonaro de promover iniciativas que podrían perjudicar los intereses económicos nacionales. Más importante aún, insistió en que las decisiones sobre la política interna y exterior de Brasil corresponden exclusivamente a los brasileños.

Brasil entre dos gigantes

El regreso de Lula al poder significó también el retorno de la tradición autonomista. Sin embargo, el contexto internacional actual es mucho más complejo que durante sus primeros mandatos.

La rivalidad entre Estados Unidos y China se ha convertido en el principal eje de la política mundial. Para Trump, esa competencia constituye la gran disputa estratégica del siglo XXI y obliga a los países a definir con mayor claridad sus posiciones.

Bandera de Brasil. Foto Unsplash.
Brasil y una pugna entre China y EEUU.

Brasil, en cambio, busca evitar esa lógica binaria. No pretende romper con Washington ni alinearse plenamente con Pekín. Aspira a mantener relaciones fluidas con ambos actores y preservar su libertad de acción.

Allí se encuentra el núcleo de la tensión actual. Mientras Estados Unidos parece exigir definiciones cada vez más nítidas en un mundo crecientemente polarizado, Brasil insiste en defender una política exterior basada en la autonomía.

Más que una discusión sobre aranceles o sobre una coyuntura electoral, lo que está en juego es una cuestión que acompaña a Brasil desde hace décadas: hasta qué punto puede seguir tomando sus propias decisiones sin quedar atrapado en la disputa entre las grandes potencias del siglo XXI.

Estados UnidosBrasilDonald TrumpLula da Silva
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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