Giro inesperado para La Libertad Avanza: el Senado aprobó el pliego de la jueza Michelli que Milei quiso retirar

Sesión en la Cámara de Senadores Foto: Noticias Argentinas

Las principales fuerzas políticas de la Cámara de Senadores destrabaron el conflicto legislativo e incorporaron al temario el nombramiento de la jueza María Victoria Michelli. El acuerdo ocurrió tras la reanudación de la actividad en el recinto después de un cuarto intermedio, el bloque de la Cámara Alta decidió avanzar con la votación de la mayoría de los candidatos judiciales a pesar de las órdenes directas que envió el presidente Javier Milei y finalmente se aprobó el pliego.

Los legisladores regresaron a sus bancas para retomar el debate general luego de acordar un tenso cuarto intermedio en los pasillos del Congreso en la sesión de este jueves 4 de junio. Las discusiones previas volvieron a exponer las profundas diferencias operativas que mantienen Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel por el control de la agenda de la Cámara Alta: de ahí que los acuerdos transversales entre las bancadas permitieron reactivar el tratamiento de los expedientes demorados.

En este marco, la senadora del Partido Justicialista, Anabel Fernández Sagasti, tomó la palabra durante el inicio del debate y apuntó con dureza contra los manejos del Gobierno. “Necesitamos que el oficialismo cumpla con las leyes y el mandato popular”, soltó.

La bancada de Unión por la Patria garantizó el acompañamiento a la mayor parte de las propuestas que completaron el circuito formal de las comisiones de asesoramiento técnico. Las negociaciones finales de la jornada permitieron destrabar casi todo el paquete original de las vacantes enviadas por el Gobierno, motivo por el cual la senadora Fernández Sagasti aclaró ante sus pares que “vamos a votar 72 de los 74 pliegos judiciales”.

El cierre de los discursos opositores incluyó un fuerte cuestionamiento a las internas que vive La Libertad Avanza. “Estamos en presencia de una guerra de bandas en el Poder Judicial”, concluyó la senadora.

Tensión en el Senado por el cruce de Victoria Villarruel a Patricia Bullrich: “Hay que preguntarle a ella por qué nos somete a este descontrol”

Villarruel aclaró que los integrantes de la mesa de conducción recién conocieron la lista definitiva de expedientes 30 minutos antes del inicio de la actividad. “Hay que preguntarle a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza que nos somete a este descontrol Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco“, disparó en diálogo con Infobae..

La funcionaria nacional minimizó los cuestionamientos sobre su reciente encuentro privado con la jueza Michelli y consideró oportuno mantener reuniones informativas con los aspirantes a la Justicia de la Nación. “La candidata Michelli me solicitó una reunión para conversar sobre su situación especial, yo no la conocía ni tampoco a su cuñado y fue lo que conversamos”, dijo.