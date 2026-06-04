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El transporte de cargas no logró aliviar costos: subió 1,91% en mayo y preocupó el impacto del gasoil

Si bien el dato representa una desaceleración respecto de abril y se ubica muy por debajo del fuerte salto de marzo, el sector continúa operando bajo un esquema de elevada presión de costos. El ICT acumula un alza del 20% en lo que va del año y 48% internanual.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 16:38
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El transporte de cargas no logra aliviar costos: subieron 1,91% en mayo.
El transporte de cargas no logra aliviar costos: subieron 1,91% en mayo. Foto: Transporte Mundial
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El Índice de Costos del Transporte (ICT) registró en mayo de 2026 un incremento de 1,91%, según el relevamiento elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Si bien el dato representó una desaceleración respecto de abril (+2,42%) y se ubicó muy por debajo del fuerte salto de marzo (+10,15%), el sector continúa operando bajo un esquema de elevada presión de costos.

Desaceleración mensual con impacto del “buffer” en combustibles

En parte, la moderación observada en el quinto mes del año se explica por la extensión por otros 45 días del esquema de “buffer” aplicado al precio de referencia de los combustibles en el mercado local. Este mecanismo, basado en el congelamiento parcial de precios, permitió contener uno de los principales componentes de la estructura de costos del transporte. Sin embargo, la medida no alcanzó para revertir la tendencia alcista acumulada desde comienzos de 2026.

La moderación observada en mayo se explica por la extensión por otros 45 días del esquema de “buffer”. Foto: Camiones y Buses

Según el informe de FADEEAC (entidad que agrupa a 42 cámaras en todo el país y representa cerca del 80% de las pymes del sector) el ICT acumula entre enero y mayo un aumento del 20%. Se trata de un ritmo significativamente superior al registrado en el mismo período de 2025, cuando la suba había sido del 11,2%. En términos interanuales, el incremento llega al 48%, reflejando el peso persistente de los costos sobre una actividad clave para la economía.

Qué rubros impulsaron el aumento del costo del transporte

Entre los ítems que más incidieron en la variación mensual se destacó: Gastos Generales, con una suba del 11%, impulsada principalmente por aumentos en la energía eléctrica y otros servicios.

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También registraron incrementos: Material Rodante (+2,23%), Reparaciones (+1,79%) y Personal (Conducción) (+1,7%), este último en línea con la aplicación de la tercera cuota del acuerdo salarial establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

Según el informe de FADEEAC, el ICT acumula entre enero y mayo un aumento del 20%. Foto: Camiones y Buses

Por su parte, el Combustible, principal componente de los costos del transporte de cargas, subió 1,67% durante mayo. A esto se suma la continuidad del esquema de diferimiento en la actualización de impuestos, establecido mediante los Decretos 302/26 y 405/26. La medida (vigente desde mayo de 2024 y prorrogada durante junio) agrega incertidumbre sobre la futura evolución del costo del gasoil.

Otros rubros con alzas más moderadas fueron: Neumáticos (+0,54%), Peajes (+0,18%) y Costo Financiero (+0,18%), mientras que Lubricantes, Seguros y Patentes y Tasas no registraron variaciones.

Gasoil, actividad económica e infraestructura: los desafíos del sector

A pesar de la desaceleración parcial en la suba de costos durante abril y mayo, desde FADEEAC advierten que la situación del sector sigue siendo compleja. El precio del gasoil acumula un incremento cercano al 33% en lo que va de 2026, consolidándose como uno de los factores determinantes para la actividad.

A pesar de la desaceleración, desde FADEEAC advierten que la situación del sector sigue siendo compleja. Foto: Camiones y Buses

En paralelo, el transporte de cargas enfrenta un contexto de menor dinamismo económico, que impacta sobre la demanda de servicios logísticos. A esto se suma el deterioro sostenido de la infraestructura vial, una problemática que incrementa los costos operativos y reduce la competitividad de las empresas.

Ante este escenario, el sector continúa operando con márgenes ajustados: si bien la desaceleración del ICT ofrece cierto alivio en el corto plazo, la estructura de costos permanece elevada y condiciona la recuperación de una actividad clave para el funcionamiento de la economía argentina.

Transporte de cargasRutas NacionalesGasoil
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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