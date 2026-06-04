Inédito: el diminuto país que quiere cambiar su nombre oficial para volver a sus raíces ancestrales

Nauru, el país insular más pequeño del mundo. Foto: Wikipedia.

Una diminuta nación de Oceanía, enclavada en medio del océano Pacífico, planea llevar a cabo un cambio radical en pos de respetar más sus tradiciones: quieren cambiar el nombre oficial del país. Se trata de la República de Nauru, que inició un proceso histórico para cambiar oficialmente su nombre a Naoero, la denominación utilizada en la lengua local antes de la llegada de las potencias coloniales.

Costas nauruanas. Foto: Wikipedia.

La idea de sus habitantes es recuperar la identidad cultural del país y corregir lo que las autoridades consideran una deformación lingüística impuesta durante la colonización.

¿De dónde surgió el nombre “Nauru”?

El gobierno sostiene que el nombre “Nauru” surgió porque los extranjeros no podían pronunciar correctamente el término original utilizado por los habitantes de la isla. Con este cambio, las autoridades pretenden honrar las raíces ancestrales de la población y fortalecer el reconocimiento de la cultura nauruana.

La propuesta ya obtuvo respaldo parlamentario, pero para convertirse en una realidad deberá superar un paso fundamental: la celebración de un referéndum nacional, tal como exige la Constitución del país.

Nauru, una de las naciones más peculiares del mundo

Aunque pocos conocen su existencia, Nauru es un país que acumula varios récords mundiales llamativos. Con apenas 21 kilómetros cuadrados de superficie, es el Estado insular más pequeño del planeta y uno de los países soberanos de menor tamaño.

El aeropuerto de Nauru. Foto: Wikipedia.

Además, es considerado el país menos visitado del mundo. Cada año recibe menos de 200 turistas, una cifra ínfima en comparación con otros destinos del Pacífico. La isla es tan pequeña que puede recorrerse en automóvil en apenas 15 minutos, mientras que una caminata completa alrededor de su perímetro demanda entre tres y cuatro horas.

Nauru es tan pequeño que se puede recorrer su costa íntegramente en menos de cuatro horas a pie. Foto: Wikipedia.

Otra de sus particularidades es que no posee una capital oficial. A diferencia de la mayoría de las naciones, Nauru no cuenta con una ciudad designada constitucionalmente como sede del gobierno. En la práctica, el distrito de Yaren funciona como capital de facto, ya que allí se encuentran las principales oficinas gubernamentales y el único aeropuerto internacional del país.

El Parlamento de Nauru. Foto: Wikipedia.

De ser el país más rico del mundo a enfrentar graves problemas económicos

La historia moderna de Nauru está marcada por una extraordinaria riqueza seguida de una profunda crisis. Durante gran parte del siglo XX, la isla se convirtió en uno de los territorios más ricos del mundo en términos de ingreso per cápita gracias a sus enormes depósitos de fosfato, un recurso mineral formado a partir de acumulaciones de excrementos de aves marinas durante miles de años.

Costas de Nauru. Foto: Wikipedia.

La explotación intensiva de este recurso generó enormes ingresos para la nación. Sin embargo, décadas de extracción sin una estrategia sostenible terminaron agotando gran parte de las reservas.

Las consecuencias ambientales fueron devastadoras. Se estima que cerca del 80% del interior de la isla quedó inutilizable, transformado en un paisaje árido y rocoso que muchos comparan con la superficie lunar. La pérdida de este recurso estratégico provocó además una fuerte caída económica que aún condiciona el desarrollo del país.

El problema de obesidad en Nauru

Otro dato que suele llamar la atención sobre Nauru es su elevada tasa de obesidad. Más del 60% de la población adulta presenta esta condición, una de las cifras más altas registradas a nivel mundial.

Especialistas atribuyen este fenómeno al cambio en los hábitos alimentarios producido durante las últimas décadas. La progresiva sustitución de la dieta tradicional basada en pescado fresco, frutas y productos locales por alimentos importados y ultraprocesados tuvo un impacto significativo en la salud de los habitantes. Como consecuencia, el país también enfrenta elevados índices de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Otros países que cambiaron su nombre para reforzar su identidad

La iniciativa de Nauru no es un caso aislado. A lo largo de los siglos XX y XXI, numerosos países modificaron sus nombres oficiales para reafirmar identidades nacionales, abandonar herencias coloniales o resolver disputas diplomáticas.

Entre los ejemplos más recientes figura Turquía, que en 2022 solicitó que la comunidad internacional utilizara oficialmente el nombre Türkiye. También Macedonia adoptó la denominación Macedonia del Norte en 2019 para poner fin a una larga disputa con Grecia.

En África, Suazilandia pasó a llamarse Esuatini en 2018 como parte de una estrategia para recuperar su identidad cultural y desprenderse de símbolos heredados de la época colonial.

Turquía, otro de los países que cambió recientemente su nombre. Foto: Unsplash.

Durante el siglo XX también se registraron transformaciones emblemáticas. Ceilán se convirtió en Sri Lanka, Alto Volta pasó a llamarse Burkina Faso, Dahomey adoptó el nombre Benín y Rodesia se transformó en Zimbabue tras alcanzar su independencia.

Ahora, Nauru busca sumarse a esa lista. Si el referéndum resulta favorable, el pequeño país del Pacífico pasará a llamarse oficialmente Naoero, un cambio que para sus habitantes representa mucho más que una modificación administrativa: simboliza la recuperación de una identidad histórica que consideran propia y anterior a la influencia colonial.