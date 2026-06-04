Las dos reformas urgentes que el FMI le pidió implementar al gobierno de Milei

Javier Milei y Kristalina Georgieva Foto: Presidencia

La portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, ponderó la velocidad en la estabilización de los indicadores de la economía argentina y la caída de la inflación que informó el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el organismo multilateral reclamó avanzar de manera urgente con las modificaciones en los sistemas jubilatorio y tributario, ya que consideraron que estas medidas son indispensables para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas.

La conducción del FMI reconoció los avances en materia fiscal y la implementación de las nuevas normativas laborales en el territorio nacional. Los técnicos del Ministerio de Economía recibieron elogios por la desaceleración de los precios y Kozack detalló que “la inflación anual cayó alrededor del 200% a finales de 2023 al 30% en la actualidad”.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro hoy en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva Foto: Prensa presidencia

Sumado a eso, pusieron el foco en la necesidad de blindar el superávit mediante transformaciones estructurales en el mediano plazo. Las oficinas de Washington reclamaron un ordenamiento previsional profundo, motivo por el cual la funcionaria del FMI aseguró que “existe un reconocimiento compartido de la necesidad de mantener el progreso logrado para reducir aún más la inflación, fortalecer la estabilidad externa y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

El Gobierno ya aplicó los primeros cambios con la baja gradual de los impuestos a las exportaciones y la puesta en marcha de la nueva fórmula de aumento para los jubilados. “Estas son reformas muy importantes para Argentina con beneficios potencialmente muy significativos para la eficiencia, la equidad y el crecimiento del país con el tiempo. El objetivo es crear una economía más abierta y basada en el mercado”, expresó la portavoz.

Julie Kozack, vocera del FMI.

Cabe recordar que el Banco Central alcanzó los cien días consecutivos con saldo positivo en el mercado de cambios tras adquirir 43 millones de dólares en la última rueda operativa. La entidad monetaria superó la barrera de los 10.000 millones de dólares acumulados en lo que va del año 2026 y de esta manera, el Ministerio de Economía cumplió de forma anticipada con el piso de divisas que se había fijado como meta prioritaria.

El reporte del FMI atribuyó este desempeño al incremento de las exportaciones mineras, energéticas y del sector agropecuario. “El enfoque a corto plazo será continuar construyendo resiliencia y los amortiguadores externos de Argentina, lo que le permitirá al país gestionar mejor los shocks que vendrán. Y con el tiempo, asegurar un acceso estable tanto a los mercados de capital locales como a los internacionales en términos más favorables”, cerró Kozack.

El plan del Gobierno para cumplir con el FMI incluye una reforma clave en el monotributo

El Gobierno busca reformar el esquema tributario de la Argentina para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional que condicionan la economía regional. Como parte del rediseño tributario amplio se encuentra la reforma del monotributo para la cual el Ministerio de Economía trabaja sobre distintas alternativas ya que no implicaría una medida de shock.

Los cambios sobre el monotributo son aquellos más sensibles que establece el Gobierno teniendo en cuenta la postura del oficialismo sobre el esquema que refiere a la idea de que genera incentivos para que contribuyentes y pequeños negocios no crezcan, no pasen al régimen general o fragmenten actividades para evitar una carga impositiva mayor.

En este sentido, los cambios apuntan a reordenar la transición hacia autónomos, IVA y Ganancias, reducir saltos fuertes entre categorías y achicar la brecha con el régimen general. Lo presentarían como una medida de ordenamiento escalonado en lugar de una suba de impuestos por la sensibilidad del tema en términos electorales.