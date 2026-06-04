Javier Milei celebró la aprobación del pliego de más de 70 candidatos a jueces: “El inicio de la reconstrucción de la justicia”

Javier Milei en el Congreso. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei celebró la decisión de la Cámara de Senadores tras la aprobación de los pliegos judiciales en el recinto. El presidente destacó la media sanción a través de sus redes sociales oficiales y en paralelo, el Ministerio de Justicia consideró que representará un verdadero triunfo institucional para los ciudadanos de todo el país.

El jefe de Estado utilizó su cuenta oficial de Twitter para fijar la postura del Poder Ejecutivo pocos minutos después del cierre de la votación en el Congreso. “El inicio de la reconstrucción de la justicia. En un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, escribió.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se sumó a las declaraciones públicas del líder de La Libertad Avanza con un extenso mensaje de agradecimiento hacia la cúpula del Gobierno. “Gracias Presidente por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial. Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante”, expresó.

“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”, sumó Mahiques. Y concluyó: “Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”.

La Cámara de Senadores aprobó el pliego de la jueza María Verónica Michelli y el acuerdo para pagarle a los fondos buitre

La Cámara de Senadores aprobó el pliego de más de 70 candidatos a jueces, entre ellos, el de María Verónica Michelli, que generó cortocircuito en el Gobierno, sumado a la sanción de la ley para cancelar la deuda pendiente con los bonistas del 2001. El entendimiento político en el recinto destrabará el pago de 171 millones de dólares hacia las cuentas de los denominados fondos buitre, por lo que el Javier Milei contará con las herramientas legales para cerrar definitivamente los litigios en el exterior.

La sesión de este jueves 4 de junio en el Senado se llevó adelante bajo un clima de tensión. En primer lugar, la interna entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich quedó al descubierto por lo que dijo la vicepresidenta de la Nación. “Hay que preguntarle a ella por qué nos somete a este descontrol”, lanzó en su ingreso al recinto.