Imágenes virales: una periodista sufrió una fuerte caída durante la conferencia “mañanera” de Claudia Sheinbaum en México

Una periodista sufrió una fuerte caída durante la conferencia “mañanera” de Claudia Sheinbaum en México. Foto: EFE (Isaac Esquivel)

La habitual conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conocida como “mañanera”, vivió este jueves un momento fuera de lo común que rápidamente trascendió el ámbito político para instalarse en la conversación pública y digital.

El episodio se produjo en el marco de una dinámica vinculada a la promoción del Mundial 2026, cuya apertura está prevista para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Como parte de la actividad, la mandataria arrojaba pelotas hacia el sector destinado a periodistas acreditados. Fue entonces cuando una reportera, al intentar alcanzar uno de los objetos, sufrió una caída frente al estrado, rompiendo de manera abrupta con el protocolo habitual del encuentro.

Caída de periodista en la mañanera de Sheinbaum durante actividad por el Mundial 2026

La escena, que fue captada por las cámaras que transmitían en vivo la conferencia, generó una reacción inmediata entre los presentes. Durante algunos segundos predominó la preocupación, mientras colegas de la comunicadora y personal de apoyo se acercaban rápidamente para asistirla y verificar su estado tras el fuerte impacto.

Una periodista sufrió una fuerte caída durante la conferencia “mañanera” de Claudia Sheinbaum en México

La propia Sheinbaum interrumpió la actividad apenas advirtió lo ocurrido. Según se observa en las imágenes difundidas posteriormente, la presidenta se dirigió hacia el lugar de la caída para cerciorarse personalmente de que la periodista se encontrara en buenas condiciones. Su rápida reacción fue uno de los aspectos más comentados del episodio.

A pesar de la tensión inicial, el incidente no tuvo consecuencias de gravedad. Luego de recibir ayuda para incorporarse, la reportera confirmó que se encontraba bien, lo que permitió que el clima en la sala recuperara la normalidad y la conferencia pudiera continuar.

Sin embargo, el hecho no pasó desapercibido fuera del recinto. En las horas siguientes, el video del momento comenzó a circular con fuerza en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron tanto a la caída como a la respuesta inmediata de quienes se encontraban en el lugar.

La rápida reacción de Claudia Sheinbaum llamó la atención en las redes sociales después del inesperado hecho. Foto: EFE (Isaac Esquivel)

El episodio, inusual para el formato de la “mañanera”, dejó en evidencia cómo incluso actividades de carácter institucional pueden adquirir una dimensión viral cuando intervienen situaciones inesperadas, amplificadas por la transmisión en vivo y la rápida difusión digital.

Protestas de la CNTE y tensión previa al Mundial 2026 en México

En declaraciones posteriores, Sheinbaum afirmó que no optará por “caer en provocaciones” ni recurrir a la represión frente a las protestas impulsadas por un sector del magisterio, a pocos días del inicio del Mundial.

Claudia Sheinbaum aseguró que no optará por “caer en provocaciones” ni recurrir a la represión ante protestas. Foto: EFE (Isaac Esquivel)

En ese contexto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un ala disidente del gremio docente, advirtió sobre la posibilidad de llevar adelante movilizaciones masivas durante el desarrollo del torneo.

En paralelo, durante la mañana de este jueves, manifestantes se presentaron en la sede de la Secretaría de Educación, donde retiraron señales viales y las arrojaron por encima de las rejas del edificio, que se encontraban reforzadas con láminas metálicas.

Desde el interior, personal de seguridad respondió esparciendo un polvo blanco, similar al contenido de los extintores, un recurso utilizado para dispersar concentraciones.