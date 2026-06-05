No era celeste y blanca: la historia oculta de la primera bandera argentina que se conserva en otro país de Sudamérica

Manuel Belgrano, devoto de la Virgen Foto: Wikipedia

La historia oficial repitió durante décadas una escena casi perfecta: Manuel Belgrano mirando el cielo y, a partir de esa imagen, imaginando los colores de la bandera argentina. Sin embargo, detrás de ese relato escolar existe una trama mucho más compleja, más política y también más fascinante. La primera insignia vinculada al nacimiento de la bandera nacional no era exactamente como hoy la conocemos, estuvo escondida durante años y una de sus versiones más antiguas todavía se conserva fuera del país, en pleno corazón de Sudamérica.

La historia no solo desarma mitos: también revela que el origen del mayor símbolo patrio argentino estuvo marcado por la guerra, el sigilo, la improvisación y el debate histórico. Porque, lejos de una creación cerrada y definitiva, las primeras banderas de Belgrano fueron parte de un proceso en construcción, atravesado por decisiones militares y por el clima incierto de la emancipación americana.

Cuál es la historia oculta de la primera bandera argentina y qué colores tenía

La bandera argentina fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812, en Rosario, luego de que Belgrano impulsara la creación de la escarapela nacional y diseñara una enseña para distinguir a sus tropas. Pero esa bandera primitiva no era necesariamente igual a la actual: distintas fuentes históricas sostienen que las primeras versiones no tenían un diseño único y podían variar en la disposición de los paños.

En ese punto aparecen las célebres Banderas de Macha, dos piezas halladas en una capilla de Titirí, en la actual Bolivia, y asociadas a la campaña del Norte comandada por Belgrano. Una de ellas presenta el esquema celeste-blanco-celeste; la otra, el diseño inverso, con blanco-arriba, azul en el centro y blanco-abajo. Durante mucho tiempo se creyó que esta última tenía franjas rojas, pero luego se comprobó que ese tono era producto de la decoloración de la funda o del material con que estuvo resguardada.

La Capilla del Titirí donde se encontraron cuatro banderas argentinas.

Además, una investigación científica de la UNLP y el CONICET aportó un dato clave: el color original de esa pieza conservada en Sucre no era el “celeste escolar” tradicional, sino un azul índigo, obtenido a partir de colorantes usados a comienzos del siglo XIX. Esa conclusión reforzó la idea de que una de las primeras insignias patrias fue, en rigor, blanca y azul índigo, no celeste y blanca en el sentido moderno del término.

La historia del hallazgo también parece salida de una película. Según los registros del Museo Histórico Nacional y del Ministerio de Cultura, las banderas fueron descubiertas en la capilla de Titirí, detrás de unos cuadros de Santa Teresa. El cura Martín Castro las advirtió en 1883, y luego el párroco Primo Arrieta, durante una limpieza en 1885, volvió sobre el hallazgo e inició averiguaciones sobre su origen. La tradición oral local vinculó el ocultamiento con el paso del Ejército de Belgrano tras la derrota de Ayohuma, para evitar que las enseñas cayeran en manos realistas.

El mito sobre la inspiración del cielo: cuál fue la verdadera musa de Manuel Belgrano para crear la bandera

El relato de que Belgrano se inspiró en el cielo argentino es, sin dudas, uno de los mitos más difundidos de la historia escolar. Pero los documentos disponibles cuentan otra cosa: antes que una epifanía poética, lo que hubo fue una necesidad militar concreta. El 13 de febrero de 1812, Belgrano pidió al Triunvirato una escarapela que permitiera diferenciar a sus soldados de los realistas; el gobierno la aprobó el 18 de febrero, estableciendo los colores blanco y azul celeste. A partir de esa insignia, Belgrano diseñó la bandera.

Es decir: la bandera nació de la escarapela, y la escarapela nació de una urgencia de guerra. Esa cadena documental es mucho más sólida que la versión romántica del prócer mirando el firmamento.

La bandera de Macha podría ser la que enarboló Belgrano en Rosario. Foto: Wikipedia

Ahora bien, ¿de dónde salieron esos colores? Ahí empieza otro debate. La historiografía coincide en que no puede establecerse con precisión absoluta el origen definitivo del blanco y el celeste. Sin embargo, una de las hipótesis más fuertes los vincula al universo simbólico de la Casa de Borbón y, en particular, a la Orden de Carlos III, mientras que otras interpretaciones los conectan con el escudo de Buenos Aires o con tradiciones marianas. Lo importante es que no existe documentación que pruebe que el cielo fue la fuente directa de inspiración.

Por eso, si hay que hablar de una “verdadera musa” para Belgrano, tal vez haya que mirar menos al cielo y más al contexto político de 1812: la necesidad de distinguir tropas, crear identidad propia y, al mismo tiempo, moverse con cautela dentro de una revolución que todavía decía actuar en nombre de Fernando VII. La bandera fue, entonces, un gesto práctico, político y simbólico antes que una simple postal lírica.

En qué país de Sudamérica se conserva actualmente la primera insignia patria

La pieza histórica que más controversias y fascinación genera se conserva hoy en Bolivia, más precisamente en la ciudad de Sucre, dentro del Museo Casa de la Libertad. Se trata de una de las dos Banderas de Macha, la que posee la franja azul en el centro y las blancas a los costados. Muchos especialistas la consideran una de las más antiguas enseñas argentinas conservadas y una candidata fuerte a representar el modelo inicial creado por Belgrano.

Manuel Belgrano Foto: historia

La otra bandera, la de disposición celeste-blanco-celeste, fue entregada a la Argentina en 1896 como gesto de confraternidad entre ambos países y hoy integra el patrimonio del Museo Histórico Nacional. Desde entonces, ambas piezas quedaron separadas, pero funcionan como un díptico esencial para reconstruir el nacimiento de la bandera argentina y la circulación de símbolos durante las guerras de independencia en el Alto Perú.

Que una de esas insignias permanezca en Bolivia no es un detalle menor: recuerda que la historia de la independencia sudamericana no tuvo fronteras rígidas y que las campañas militares, las derrotas y los escondites de guerra tejieron una memoria común entre países que todavía estaban naciendo. La bandera argentina, antes de convertirse en un símbolo fijo, fue también una bandera americana, atravesada por la misma geografía de la emancipación.

En definitiva, la historia oculta de la primera bandera argentina revela algo más profundo que una discusión sobre colores. Revela que los símbolos patrios no nacen de un solo instante, sino de batallas, decisiones políticas, pérdidas, hallazgos y revisiones posteriores. Y quizá por eso esta historia sigue despertando tanta curiosidad: porque detrás de la bandera que hoy flamea en cada escuela todavía late una pregunta incómoda y poderosa sobre cómo se construye, de verdad, una nación.