Maqueda alertó por los ataques a la libertad de expresión y defendió el rol de la Corte

Juan Carlos Maqueda Foto: Consejo de la Magistratura

En un contexto de crecientes tensiones entre el poder político y los medios, el exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda lanzó una advertencia que resonó con fuerza: la democracia argentina puede verse afectada desde adentro si no se protege la libertad de expresión.

Sus declaraciones se dieron durante la entrega del premio Pluma de Honor 2026, otorgado por la Academia Nacional de Periodismo, un reconocimiento vinculado a su trayectoria en defensa de los derechos fundamentales. Allí, ante un auditorio colmado de referentes institucionales y periodistas, el exmagistrado dejó un mensaje directo: es imprescindible “reivindicar permanentemente la libertad de expresión” dentro del sistema democrático.

La advertencia clave: riesgos que “erosionan” la democracia

Maqueda fue contundente al describir el escenario actual. Según explicó, existen “desvíos” que afectan la libertad de expresión y que, de no corregirse, podrían debilitar el sistema democrático desde su interior.

El exjuez sostuvo que estos fenómenos no son hechos aislados, sino señales que deben ser atendidas por toda la sociedad. En su visión, cuando el derecho a informar o expresarse se ve cuestionado, también se pone en juego el equilibrio institucional.

Además, remarcó que la libertad de expresión no es un valor menor ni circunstancial, sino un pilar estructural del sistema republicano, protegido tanto por la Constitución como por la jurisprudencia histórica de la Corte Suprema.

Un contexto marcado por fuertes cruces con la prensa

Las palabras de Maqueda no se dieron en el vacío. En los días previos, el debate público estuvo atravesado por críticas del poder político hacia periodistas, así como por iniciativas y declaraciones dentro del ámbito judicial que encendieron alarmas en el sector.

Juan Carlos Maqueda Foto: Wikipedia

Entre esos episodios se destacaron cuestionamientos a la prensa y propuestas de sanciones a quienes filtren información judicial, lo que generó preocupación sobre posibles restricciones al flujo informativo.

En ese marco, el mensaje del exintegrante del máximo tribunal fue interpretado como una defensa del rol de los medios y un llamado a preservar garantías que considera esenciales para la vida democrática.

Por qué la libertad de expresión es “clave” para la república

Durante su discurso, Maqueda subrayó un concepto central: la libertad de prensa no es un privilegio circunstancial, sino el resultado de un largo proceso histórico que se remonta a siglos de luchas políticas y culturales.

Según explicó, el derecho a expresarse y a informarse está directamente vinculado con la idea de tolerancia y con la posibilidad de que los ciudadanos accedan a información diversa y crítica.

También alertó sobre una tendencia que considera peligrosa: la concentración del poder. En su análisis, cuando el poder se acumula sin contrapesos, una de las primeras consecuencias suele ser la restricción de las libertades, entre ellas la de expresión.

La Corte Suprema y su rol como garantía institucional

Otro de los ejes del discurso fue el papel de la Corte Suprema en la defensa de estos derechos. Maqueda recordó que a lo largo de su historia, el tribunal ha establecido precedentes clave que consolidaron la protección de la prensa y el derecho a la información.

Fallos emblemáticos y doctrinas judiciales contribuyeron a generar un marco que prioriza la libre circulación de ideas, incluso en contextos de conflicto.

Desde esa perspectiva, el exjuez defendió el rol del máximo tribunal como uno de los pilares que sostienen el sistema republicano, junto con el respeto a la división de poderes.

Un llamado de atención que trasciende la coyuntura

Más allá de la coyuntura política, el mensaje de Maqueda apuntó a un plano más profundo. Su advertencia no solo se dirigió a los dirigentes, sino también a la sociedad en su conjunto.

Para el exmagistrado, la defensa de la libertad de expresión requiere un compromiso constante, ya que no se trata de un derecho garantizado de manera definitiva, sino de una conquista que puede deteriorarse con el tiempo si no se protege.

En ese sentido, insistió en que la democracia no solo depende de elecciones o instituciones formales, sino también de la calidad del debate público y del respeto por las libertades individuales.