Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Maqueda alertó por los ataques a la libertad de expresión y defendió el rol de la Corte

El exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda encendió una señal de alarma al advertir que los ataques a la libertad de expresión pueden debilitar la democracia, en un contexto de fuerte tensión entre el poder político, la Justicia y la prensa.

Canal 26
Por Canal 26
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 19:12
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Juan Carlos Maqueda
Juan Carlos Maqueda Foto: Consejo de la Magistratura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En un contexto de crecientes tensiones entre el poder político y los medios, el exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda lanzó una advertencia que resonó con fuerza: la democracia argentina puede verse afectada desde adentro si no se protege la libertad de expresión.

Sus declaraciones se dieron durante la entrega del premio Pluma de Honor 2026, otorgado por la Academia Nacional de Periodismo, un reconocimiento vinculado a su trayectoria en defensa de los derechos fundamentales. Allí, ante un auditorio colmado de referentes institucionales y periodistas, el exmagistrado dejó un mensaje directo: es imprescindible “reivindicar permanentemente la libertad de expresión” dentro del sistema democrático.

La advertencia clave: riesgos que “erosionan” la democracia

Maqueda fue contundente al describir el escenario actual. Según explicó, existen “desvíos” que afectan la libertad de expresión y que, de no corregirse, podrían debilitar el sistema democrático desde su interior.

El exjuez sostuvo que estos fenómenos no son hechos aislados, sino señales que deben ser atendidas por toda la sociedad. En su visión, cuando el derecho a informar o expresarse se ve cuestionado, también se pone en juego el equilibrio institucional.

Contenido Recomendado

Ley de Financiamiento Universitario:la Corte Suprema podría emitir un fallo por los fondos para las universidades

Ley de Financiamiento Universitario: la Corte Suprema podría emitir un fallo por los fondos para las universidades

La Corte Suprema rechazó el per saltum del Gobierno para intervenir en la validez de la reforma laboral

La Corte Suprema rechazó el per saltum del Gobierno para intervenir en la validez de la reforma laboral

Además, remarcó que la libertad de expresión no es un valor menor ni circunstancial, sino un pilar estructural del sistema republicano, protegido tanto por la Constitución como por la jurisprudencia histórica de la Corte Suprema.

Un contexto marcado por fuertes cruces con la prensa

Las palabras de Maqueda no se dieron en el vacío. En los días previos, el debate público estuvo atravesado por críticas del poder político hacia periodistas, así como por iniciativas y declaraciones dentro del ámbito judicial que encendieron alarmas en el sector.

Juan Carlos Maqueda Foto: Wikipedia

Entre esos episodios se destacaron cuestionamientos a la prensa y propuestas de sanciones a quienes filtren información judicial, lo que generó preocupación sobre posibles restricciones al flujo informativo.

En ese marco, el mensaje del exintegrante del máximo tribunal fue interpretado como una defensa del rol de los medios y un llamado a preservar garantías que considera esenciales para la vida democrática.

Por qué la libertad de expresión es “clave” para la república

Durante su discurso, Maqueda subrayó un concepto central: la libertad de prensa no es un privilegio circunstancial, sino el resultado de un largo proceso histórico que se remonta a siglos de luchas políticas y culturales.

Según explicó, el derecho a expresarse y a informarse está directamente vinculado con la idea de tolerancia y con la posibilidad de que los ciudadanos accedan a información diversa y crítica.

También alertó sobre una tendencia que considera peligrosa: la concentración del poder. En su análisis, cuando el poder se acumula sin contrapesos, una de las primeras consecuencias suele ser la restricción de las libertades, entre ellas la de expresión.

La Corte Suprema y su rol como garantía institucional

Otro de los ejes del discurso fue el papel de la Corte Suprema en la defensa de estos derechos. Maqueda recordó que a lo largo de su historia, el tribunal ha establecido precedentes clave que consolidaron la protección de la prensa y el derecho a la información.

Fallos emblemáticos y doctrinas judiciales contribuyeron a generar un marco que prioriza la libre circulación de ideas, incluso en contextos de conflicto.

Desde esa perspectiva, el exjuez defendió el rol del máximo tribunal como uno de los pilares que sostienen el sistema republicano, junto con el respeto a la división de poderes.

Un llamado de atención que trasciende la coyuntura

Más allá de la coyuntura política, el mensaje de Maqueda apuntó a un plano más profundo. Su advertencia no solo se dirigió a los dirigentes, sino también a la sociedad en su conjunto.

Para el exmagistrado, la defensa de la libertad de expresión requiere un compromiso constante, ya que no se trata de un derecho garantizado de manera definitiva, sino de una conquista que puede deteriorarse con el tiempo si no se protege.

En ese sentido, insistió en que la democracia no solo depende de elecciones o instituciones formales, sino también de la calidad del debate público y del respeto por las libertades individuales.

Corte SupremaJuan Carlos Maqueda
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. La Cámara de Senadores aprobó el pliego de la jueza María Verónica Michelli y el acuerdo para pagarle a los fondos buitre

    La Cámara de Senadores aprobó el pliego de la jueza María Verónica Michelli y el acuerdo para pagarle a los fondos buitre

  2. Tensión en el Senado por el cruce de Victoria Villarruel a Patricia Bullrich:“Hay que preguntarle a ella por qué nos somete a este descontrol”

    Tensión en el Senado por el cruce de Victoria Villarruel a Patricia Bullrich: “Hay que preguntarle a ella por qué nos somete a este descontrol”

  3. Villarruel se reunió con la jueza Michelli y la respaldó en medio del conflicto con Milei que desembocó en un cruce con Bullrich

    Villarruel se reunió con la jueza Michelli y la respaldó en medio del conflicto con Milei que desembocó en un cruce con Bullrich

  4. Endurecimiento de penas, cambios sobre delitos sexuales y prisión perpetua:los ejes de la reforma del Código Penal que quiere acelerar el Gobierno

    Endurecimiento de penas, cambios sobre delitos sexuales y prisión perpetua: los ejes de la reforma del Código Penal que quiere acelerar el Gobierno

  5. Corte Suprema volvió a ponerle freno a la “industria del juicio”

    Corte Suprema volvió a ponerle freno a la “industria del juicio”
Lo último
También podría interesarte
Política

Javier Milei celebró la aprobación del pliego de más de 70 candidatos a jueces:“El inicio de la reconstrucción de la justicia”

Javier Milei celebró la aprobación del pliego de más de 70 candidatos a jueces: “El inicio de la reconstrucción de la justicia”

Maqueda alertó por los ataques a la libertad de expresión y defendió el rol de la Corte

La Cámara de Senadores aprobó el pliego de la jueza María Verónica Michelli y el acuerdo para pagarle a los fondos buitre

Requisito clave del FMI:las dos reformas urgentes que el Fondo le pidió al gobierno de Milei

Economía

Aumentan las tarifas del gas propano:el Gobierno reduce subsidios y eleva los costos en 10 provincias

Aumentan las tarifas del gas propano: el Gobierno reduce subsidios y eleva los costos en 10 provincias

El transporte de cargas no logró aliviar costos:subió 1,91% en mayo y preocupó el impacto del gasoil

Requisito clave del FMI:las dos reformas urgentes que el Fondo le pidió al gobierno de Milei

Se vendió Shell en Argentina:las casi 900 estaciones de servicio pasarán a manos de un grupo suizo

Internacionales

Suiza construye una megabatería bajo tierra que desafía al litio:almacenará energía como una central nuclear en Europa

Suiza construye una megabatería bajo tierra que desafía al litio: almacenará energía como una central nuclear en Europa

Histórico logro en Sudamérica:una mujer se convirtió en la primera piloto de F-16 de su Fuerza Aérea

Grupo Pájaros:cómo trabaja el ejército alemán que toma lecciones de la guerra Rusia-Ucrania para ganar poder con los drones

Estados Unidos avanza con nuevas sanciones contra Rusia, mientras aprueba un paquete de ayuda militar para Ucrania