Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo de Escorpio hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 16 de junio de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Escorpio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón. Su elemento es el Agua y la piedra que le corresponde energéticamente es Topacio. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 16 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Escorpio en el amor hoy

Hay cambios en puerta para las aventuras románticas. Una cena con amigos te dará una nueva oportunidad para el romance.

Salud y energía de Escorpio este día 16 de junio de 2026

No discutas, no menciones fallas pasadas, no vuelvas a lo que ya has enterrado y perdonado una vez, ya que se vienen algunos cambios importantes.

Horóscopo laboral de Escorpio para hoy

Es hora de dedicarte a una tarea que te proporcione placer, pero también dinero. Pone en marcha sueños largamente postergados.

¿Cuáles son las fechas de Escorpio?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Escorpio?

Escorpio pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Escorpio?

Escorpio es más compatible con Cáncer, Piscis, Virgo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Escorpio?

El número de la suerte de Escorpio es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Escorpio?

Escorpio es un signo determinado, apasionado y reservado.

Escorpiohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Hurlingham no cambia de nombre:la Municipalidad desmintió ciertos rumores y denunció una campaña de desinformación

Hurlingham no cambia de nombre: la Municipalidad desmintió ciertos rumores y denunció una campaña de desinformación

El gobierno de Bolivia deportó a legisladores argentinos que realizaron un viaje de Misión Humanitaria:el comunicado de Cancillería

Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina

Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida:“Luchadora incansable que honraste la vida”

Economía

Calendario de pagos ANSES después del feriado:quiénes cobran desde el martes 16 de junio con montos y bonos

Calendario de pagos ANSES después del feriado: quiénes cobran desde el martes 16 de junio con montos y bonos

El precio del petróleo se desploma y las bolsas se disparan tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Plazo fijo en junio 2026:cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días y qué banco ofrece la mejor tasa

Qué puede comprar una pareja con $20.000 en el Mercado Central:¿alcanza para una semana?

Internacionales

Cumbre del G7:el pacto de Estados Unidos e Irán domina la agenda y expone tensiones entre Trump y Macron

Cumbre del G7: el pacto de Estados Unidos e Irán domina la agenda y expone tensiones entre Trump y Macron

Video:un bombardero estadounidense B-52 se estrelló después de despegar de una base militar en California

Ni Europa ni Asia:este es el hotel de América Latina que fue premiado como uno de los más hermosos del mundo

Pese al acuerdo con Estados Unidos, Lagarde advierte que la crisis con Irán “no ha terminado”