¿Puede la ONU dejar sin efecto la condena a Cristina Kirchner? La discusión jurídica que divide a los expertos

Cristina Fernández de Kirchner Foto: -

El abogado brasileño de Cristina Kirchner, Rafael Valim, afirmó que una resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sería vinculante para la República Argentina. Por su parte, distintos abogados y periodistas argentinos discuten esta postura y sostienen que una eventual decisión del Comité no necesariamente debería ser aplicada de manera directa por la Justicia argentina.

Existe una condena firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra Cristina Fernández de Kirchner, dictada en junio de 2025, cuya ejecución se cumple bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Por ello, Valim realizó una presentación formal de una “Comunicación Individual” ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objeto de solicitar medidas de reparación vinculadas a su situación procesal y al cumplimiento de la condena.

El letrado representa a la expresidenta ante la ONU. Foto: New Media UFM

¿Qué significa que un fallo sea vinculante?

Que una decisión sea vinculante significa que genera una obligación jurídica para sus destinatarios y debe ser cumplida conforme a los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico aplicable. En este caso, si el Comité concluyera que existió una violación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podría emitir recomendaciones o medidas de reparación. Sin embargo, existe debate respecto del alcance jurídico de esos pronunciamientos y de los efectos concretos que podrían tener sobre una sentencia firme dictada por la Corte Suprema.

La jurisprudencia nacional mantiene un debate abierto sobre este punto. En Argentina, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional integran el nivel más alto del ordenamiento jurídico. En particular, el artículo 75, inciso 22, establece que determinados tratados internacionales de derechos humanos poseen jerarquía constitucional, compartiendo así el máximo nivel normativo dentro del sistema jurídico argentino.

Pirámide de Kelsen argentina Foto: @abgkuo en Instagram

Además, esta relevancia encuentra sustento en el artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella”.

De allí surge el debate acerca de si los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resultan jurídicamente vinculantes para el Estado argentino y cuál es su alcance frente a una sentencia firme. Esa discusión continúa siendo objeto de análisis entre juristas, tribunales y especialistas en derecho constitucional e internacional.

¿Cuáles son las atribuciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un órgano integrado por 18 expertos independientes encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre sus principales funciones se encuentran:

Examinar los informes presentados por los Estados

analizar denuncias individuales

emitir observaciones generales e interpretaciones sobre las disposiciones del Pacto.

Argentina en la ONU Foto: Copilot AI por Canal 26

Los dictámenes y decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no constituyen sentencias judiciales ni poseen fuerza ejecutiva equivalente a la de un fallo emitido por un tribunal nacional. No obstante, implican un compromiso de cumplimiento derivado del principio de buena fe en el derecho internacional. Su alcance jurídico continúa siendo objeto de debate: mientras algunos especialistas sostienen que generan obligaciones internacionales para los Estados, otros consideran que funcionan principalmente como recomendaciones y criterios de interpretación del derecho internacional.