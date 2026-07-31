Marcha atrás: Infantino comunicó que FIFA no avanzará con el proyecto de privatizar el Mundial

Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que el proyecto para privatizar los Mundiales no avanzará en medio de las negativas que recibió por parte de casi todas las federaciones. La decisión fue comunicada en horas de la noche de este viernes 31 de julio y sostuvo que “tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro”.

El intento de la FIFA por revolucionar el modelo de negocios del fútbol global llegó a su fin de manera abrupta. A través de una declaración oficial firmada por su presidente Gianni Infantino, la casa madre del fútbol internacional dio marcha atrás y canceló de forma definitiva el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que buscaba ceder una participación minoritaria de los derechos comerciales y operativos de las Copas del Mundo a fondos de inversión privados.

El presidente de la FIFA dio marcha atrás con el proyecto de privatizar los Mundiales. Foto: Cuenta de Instagram de Gianni Infantino

“Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”, argumentó Infantino. Con esa frase, la conducción del organismo archivó un plan que en menos de una semana desató una tormenta política sin antecedentes en el mundo del fútbol.

En el cierre de su mensaje, el presidente de la FIFA buscó bajar la tensión y convocar a una mesa de diálogo a los titulares de cada una de las confederaciones. “Nuestro propósito ha sido siempre -y siempre lo será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará. De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo”, concluyó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, discute con el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. Foto: REUTERS

Proyecto de la FIFA en Mundiales: qué respuesta dieron las federaciones

El ‘no’ categórico de la UEFA: Europa encabezó la oposición. La entidad de la que participan 55 selecciones amenazó abiertamente con retirar a sus equipos de los torneos organizados por la FIFA si el plan privatizador no se descartaba por completo.

Rechazo en bloque de Concacaf y Asia: la confederación norte y centroamericana (Concacaf) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también rechazaron por unanimidad la creación de la sociedad comercial y la venta de acciones del patrimonio del fútbol.

La cautela de Conmebol: La confederación sudamericana, encabezada por Alejandro Domínguez, había convocado a una reunión de Consejo y pedido información técnica aclaratoria a la FIFA horas antes del anuncio marcando una clara distancia institucional.

Según se supo, frente al peligro real de que el próximo Mundial sufriera un boicot de las principales potencias europeas y americanas, los propios fondos de inversión interesados -entre ellos firmas vinculadas al entorno financiero de Nueva York- comenzaron a retirar su interés para no comprometer su reputación.

Qué era FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto de FIFA que fracasó

La propuesta impulsada por Infantino y asesorada por privados buscaba crear la firma FIFA Forward Enterprise (FFE). Esta sociedad anónima iba a concentrar la totalidad de los derechos de televisión, patrocinios, ticketing y licencias de los Mundiales.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La intención de la entidad era comercializar cerca del 20% de las acciones de esa empresa a inversores privados para recaudar de forma inmediata más de US$ 4.000 millones prometiendo redistribuir esos fondos entre las 211 federaciones miembro a través del “FIFA Fast Forward Programme”. Sin embargo, la pérdida de soberanía sobre el torneo y la cercanía comercial con grupos económicos vinculados al entorno de la familia Trump encendieron las alarmas éticas y políticas de la dirigencia internacional.