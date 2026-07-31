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Alerta climática global: la ONU confirmó que El Niño será más fuerte y advirtió por riesgos en Argentina

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el fenómeno climático está ganando intensidad y advirtió que sus efectos podrían sentirse con fuerza en Argentina. Los pronósticos anticipan un aumento del riesgo de lluvias extremas, crecidas de ríos e inundaciones en amplias regiones del país.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Los especialistas advierten que el avance de El Niño incrementa la probabilidad de tormentas fuertes, desbordes de ríos y anegamientos, especialmente en el Litoral y la Cuenca del Plata.
Los especialistas advierten que el avance de El Niño incrementa la probabilidad de tormentas fuertes, desbordes de ríos y anegamientos, especialmente en el Litoral y la Cuenca del Plata. Foto: NA
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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el fenómeno de El Niño atraviesa una fase de intensificación acelerada y mantendrá esa tendencia durante los próximos meses. El organismo de Naciones Unidas advirtió que sus efectos se sentirán a escala global y que Argentina figura entre los países donde podrían registrarse impactos significativos.

Según los últimos análisis climáticos, el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial continúa fortaleciéndose y podría extender sus consecuencias desde el final del invierno hasta marzo de 2027. Para los especialistas, la combinación entre El Niño y el actual contexto de cambio climático amplifica los riesgos asociados a eventos meteorológicos extremos.

Qué es El Niño y por qué ocurre

El Niño forma parte del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y se origina por cambios en la interacción entre la atmósfera y el océano Pacífico tropical. Cuando los vientos alisios se debilitan, el calor se acumula en las aguas superficiales y termina modificando los patrones climáticos de distintas regiones del mundo.

La imagen que preocupa a los expertos: más tormentas y campos inundados por el avance de El Niño
Los especialistas advierten que el avance de El Niño incrementa la probabilidad de tormentas fuertes, desbordes de ríos y anegamientos, especialmente en el Litoral y la Cuenca del Plata. Foto: NA

El meteorólogo Pedro Di Nezio, director del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que estas alteraciones suelen comenzar con fluctuaciones en la circulación atmosférica que permiten la acumulación progresiva de calor en el océano. Luego se genera un proceso de retroalimentación que refuerza el calentamiento y favorece el desarrollo del fenómeno.

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Los episodios de El Niño suelen presentarse cada dos a siete años, tienen una duración aproximada de entre nueve y doce meses y alcanzan su máxima intensidad entre noviembre y febrero. Sus efectos, sin embargo, pueden prolongarse más allá de ese período y alterar las condiciones climáticas durante el año siguiente.

Qué advirtió la ONU sobre el avance de El Niño

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que este episodio se desarrolla en condiciones inéditas por los altos niveles de temperatura registrados en océanos y continentes. En ese contexto, remarcó la importancia de que gobiernos y comunidades utilicen los pronósticos para anticipar medidas de prevención y respuesta.

La actualización climática estacional difundida por el organismo prevé una elevada probabilidad de temperaturas superiores a los valores habituales en gran parte del planeta. Las señales son especialmente marcadas en amplias zonas de África, Europa, Asia, Oceanía y América del Sur.

Cómo podría impactar en Argentina

En el caso argentino, los modelos climáticos indican un aumento de las probabilidades de precipitaciones por encima de lo normal en el Litoral, la Cuenca del Plata y amplias áreas de la región centro. Esto incrementa el riesgo de crecidas de ríos, anegamientos e inundaciones, especialmente durante los meses de primavera y verano.

La imagen que preocupa a los expertos: más tormentas y campos inundados por el avance de El Niño
Los especialistas advierten que el avance de El Niño incrementa la probabilidad de tormentas fuertes, desbordes de ríos y anegamientos, especialmente en el Litoral y la Cuenca del Plata. Foto: NA

Los expertos también observan posibles beneficios en algunas provincias de Cuyo, donde las lluvias podrían contribuir a aliviar parcialmente una sequía prolongada que afecta a la región desde hace más de una década. Sin embargo, el alcance de ese efecto dependerá de la intensidad final que alcance el fenómeno.

El rol del cambio climático y los planes de prevención

Los científicos diferencian claramente a El Niño del cambio climático, ya que responden a procesos distintos. No obstante, coinciden en que una atmósfera más cálida puede contener más energía y humedad, creando condiciones favorables para tormentas más intensas y precipitaciones extremas.

En Argentina, el Gobierno puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, orientado a la prevención y respuesta ante eventos meteorológicos severos. El programa concentra gran parte de sus acciones en la cuenca del Río de la Plata, una de las áreas que los pronósticos identifican como más vulnerables frente al avance del fenómeno.

Desde Naciones Unidas insistieron en que las decisiones que se adopten en los próximos meses serán clave para reducir los impactos. Con un El Niño en fortalecimiento y un planeta cada vez más cálido, los organismos internacionales consideran que la preparación temprana será determinante para enfrentar una temporada de alto riesgo climático.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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