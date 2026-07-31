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VinoFest 2026 en Buenos Aires: cómo es el festival que reúne vinos, vermuts y gastronomía en una experiencia de cuatro horas que nadie se quiere perder

Con más de 70 bodegas y distribuidoras participantes, VinoFest se consolida como uno de los encuentros más convocantes para los amantes del vino.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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VinoFest2026
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VinoFest regresa a Buenos Aires con una nueva edición que promete reunir a cientos de aficionados del vino en una experiencia que combina degustaciones, recorridos sensoriales y gastronomía. El evento contará con la participación de más de 70 bodegas y distribuidoras que presentarán algunas de sus etiquetas más destacadas.

La propuesta está pensada tanto para conocedores como para quienes desean iniciarse en el universo del vino. Durante cuatro horas, los asistentes podrán recorrer distintos stands, descubrir nuevas variedades y acceder a degustaciones libres incluidas en el ingreso.

Cuándo y dónde se realiza la próxima edición de la VinoFest

La edición prevista para el 31 de julio y 1 de agosto, que se desarrollará entre las 19 y las 23 horas en General Manuel N. Savio 499, Ciudad de Buenos Aires, logró una importante convocatoria y agotó sus localidades.

El evento reúne bodegas locales, música en vivo y sabores regionales en el Teatro Argentino.
VinoFest2026 Foto: turismomercedes

Qué ofrece VinoFest y por qué se convirtió en un evento destacado

Además del vino, el festival incorpora una amplia selección de vermuts, espumantes, licores y gin, ampliando la experiencia para quienes buscan explorar otras bebidas artesanales y premium.

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El encuentro también suma espacios gastronómicos con opciones especialmente diseñadas para acompañar las degustaciones. La organización aclaró que los consumos de comida se adquieren por separado y no forman parte del valor de la entrada.

Uno de los atractivos más valorados por el público son las catas guiadas y las presentaciones exclusivas de las bodegas participantes, que permiten conocer procesos de elaboración, características de cada etiqueta y tendencias del sector vitivinícola.

Nueva edición de la VinoFest 2026 confirmada en Tigre

Ante la alta demanda, la organización confirmó una nueva fecha para quienes no pudieron conseguir tickets. El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del festival, donde destacaron el creciente interés que despierta la experiencia entre los consumidores.

La próxima edición de VinoFest se realizará el 25 y 26 de septiembre en el Remeros Plaza Shopping, ubicado en Avenida Santa María de las Conchas 4711, en Rincón de Milberg, partido de Tigre.

Al igual que en las ediciones anteriores, las actividades se desarrollarán de 19 a 23 horas y reunirán a bodegas de distintas regiones del país, productores independientes y marcas reconocidas del sector.

Cuánto cuestan las entradas para VinoFest

Las entradas para la edición de septiembre ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de venta habilitada por la organización. Los tickets anticipados tienen un valor de $30.000, mientras que la entrada general alcanza los $39.000.

El evento reúne bodegas locales, música en vivo y sabores regionales en el Teatro Argentino.
VinoFest2026 Foto: turismomercedes

Además de las degustaciones, el festival contará con un espacio de Market, donde los asistentes podrán adquirir botellas y productos seleccionados con precios directos de bodegas y distribuidoras. La iniciativa busca acercar etiquetas exclusivas y facilitar la compra de vinos descubiertos durante el recorrido por el evento.

VinoCABAGastronomía
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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