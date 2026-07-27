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Horóscopo de Géminis hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 27 de julio de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Géminis para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Géminis está regido por Mercurio. Su elemento es el Aire y la piedra que le corresponde energéticamente es Ágata. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 27 de julio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Géminis en el amor hoy

Intenta no caer en altercados con tu pareja hoy, porque te encuentras pasando por un momento de extrema sensibilidad.

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Salud y energía de Géminis este día 27 de julio de 2026

No dejes que usen tus sentimientos para manipularte, no hay ningún tipo de amor en esta conducta. Busca alejarte de personas que te usen así.

Horóscopo laboral de Géminis para hoy

No te dejes manipular por comentarios malintencionados y sé muy crítico a la hora de juzgar los rumores.

¿Cuáles son las fechas de Géminis?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Géminis?

Géminis pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Géminis?

Géminis es más compatible con Libra, Acuario, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Géminis?

El número de la suerte de Géminis es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Géminis?

Géminis es un signo curioso, versátil e intelectual.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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