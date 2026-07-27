Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Libra este 27 de julio de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Libra.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Libra, signo de Aire regido por Venus, recibe hoy 27 de julio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Prepárate a escuchar respuestas insólitas a tus planteos, ya que has cansado un poco a quienes te rodean en el trabajo. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

Con una simple llamada de teléfono y una pequeña disculpa vas a conseguir que tu pareja se enternezca. Sólo tú sabes hacerlo bien.

Publicidad

Salud y energía de Libra este día 27 de julio de 2026

El movimiento perpetuo, la experimentación constante, ideas y personas que van y vienen, es lo que necesitas para relajar tu alma.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

Serás recompensado por tu comportamiento y tu predisposición, no sólo en el trabajo sino con tus compañeros.

¿Cuáles son las fechas de Libra?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra?

Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Libra?

Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra?

El número de la suerte de Libra es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Libra es un signo diplomático, encantador y justo.

Librahoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Publicidad

Nota Más leídas

  1. Horoscopo de Sagitario de hoy:lunes 6 de abril de 2026

    Horoscopo de Sagitario de hoy: lunes 6 de abril de 2026

Publicidad

Lo Ultimo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei recibe a Kristalina Georgieva:las reuniones programadas y una visita a Vaca Muerta

Javier Milei recibe a Kristalina Georgieva: las reuniones programadas y una visita a Vaca Muerta

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Daniel Scioli habló tras el robo a su casa en Villa La Ñata:le agradeció a los ministros de Seguridad de Nación y Provincia

Economía

La directora del FMI visita la Argentina en un nuevo gesto de respaldo a Javier Milei:la agenda de Kristalina Georgieva

La directora del FMI visita la Argentina en un nuevo gesto de respaldo a Javier Milei: la agenda de Kristalina Georgieva

ANSES desbloquea el bono para jubilados:quiénes cobran del 27 al 31 de julio

Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

Adiós a una revolucionaria marca:prometía cambiar el fast food argentino, pero cerró todos sus locales en menos de 5 años

Internacionales

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

Atentado en la marcha del Orgullo en Berlín:el presunto autor del atropello múltiple murió en un operativo policial

El Gobierno alemán calificó el atropello en la marcha del Orgullo de Berlín como un “ataque terrorista islamista”

Publicidad