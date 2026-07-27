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La directora del FMI visita la Argentina en un nuevo gesto de respaldo a Javier Milei: la agenda de Kristalina Georgieva

Su presencia en Buenos Aires se da en un contexto en el que el Gobierno debe convencer a los mercados sobre el programa financiero de cara a 2027. Además, la funcionaria visitará Vaca Muerta.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.
Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.
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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, inicia este lunes 27 de julio una visita oficial a la Argentina, que representa un nuevo respaldo político al gobierno de Javier Milei.

Georgieva llega a Buenos Aires tras aceptar una expresa invitación del jefe del Estado argentino. Según se informó, la agenda de la titular del FMI se mantiene en estricta reserva por seguridad y para evitar que puedan organizarse de antemano actos de repudio a su presencia.

No obstante, se sabe que además de reunirse con la cúpula del Poder Ejecutivo, mantendrá encuentros con otros actores de la vida política del país.

Por ejemplo, la agenda incluirá una reunión con el presidente Javier Milei, una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía junto a Luis Caputo y una charla magistral abierta en el Palacio Libertad.

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El programa de la actividad estipula una disertación ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas económicas globales y las proyecciones del organismo para la región de América Latina.

Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva

Kristalina Georgieva visitará Vaca Muerta

Como cierre de su recorrido, Georgieva viajará a Neuquén para visitar el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, el epicentro de la producción de petróleo y gas no convencional que viene motorizando el fuerte crecimiento de las exportaciones energéticas argentinas.

Durante el recorrido por el área hidrocarburífera, la funcionaria será recibida por el presidente y director ejecutivo de la empresa YPF, Horacio Marín.

La visita de Georgieva tiene un eminente carácter político y la evaluación de los números del acuerdo en curso serán un repaso somero, dado que estos temas de fondo quedan en manos de los técnicos del organismo.

Acercamiento del FMI a Javier Milei

Se descuenta que Georgieva dará un nuevo respaldo al plan económico del Gobierno argentino y ponderará los avances del programa, tal como lo viene haciendo en diferentes declaraciones.

También buscará darle una señal a los mercados, que aún duda de la capacidad del país de hacer frente a sus compromisos de deuda. Con la actividad económica solo en alza para un sector, los inversores comienzan a tener dudas sobre el resultado electoral y la ratificación del modelo en las urnas.

Esto lleva a pensar en otro período de incertidumbre cambiaria cuando se inicie el electoral año 2027. Para evitar ese escenario, el Gobierno detalló el programa financiero y la visita de Georgieva busca advertir a los mercados que el plan de Milei seguirá teniendo apoyo político.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva Foto: X Caputo

Cabe recordar que la última Directora Gerente del FMI que estuvo en Buenos Aires fue Christine Lagarde, quien en 2018 participó a mitad de ese año de los encuentros de Ministros de Finanzas del G20, y finalmente retornó a Buenos Aires a fines de noviembre para la cumbre de mandatarios, manteniendo reuniones bilaterales con el entonces presidente Mauricio Macri.

En tanto, el último encuentro de Georgieva con Milei tuvo lugar en septiembre del año pasado en el marco de la Asamblea General de la ONU. Por su parte, con el ministro de Economía, Luis Caputo, dialogó en abril en las reuniones de Primavera del organismo.

La vocera del FMI, Julie Kozack, declaró previamente en rueda de prensa en Washington que el viaje del organismo busca mantener un diálogo con distintos actores sociales y del ámbito productivo para analizar la coyuntura del país.

FMI Kristalina GeorgievaJavier Milei
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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