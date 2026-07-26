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Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

El mandatario republicano le ordenó a las Fuerzas Armadas no ejecutar nuevos ataques tras casi dos semanas de agresiones diarias, para “dar mayor espacio a la diplomacia”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Embarcaciones circulan por el Estrecho de Ormuz.
Embarcaciones circulan por el Estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS
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El Ejército de Estados Unidos interrumpió casi 14 días consecutivos de bombardeos a Irán mientras el presidente Donald Trump espera avances de una solución diplomática a la reescalada del conflicto.

El mandatario republicano le ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el viernes, tras casi dos semanas de agresiones diarias, para “dar mayor espacio a la diplomacia”, reportó Axios con base en dos fuentes anónimas cercanas a la decisión.

En tanto, un funcionario de Israel declaró a la Corporación de Radiodifusión Israelí (KAN) que el Gobierno de ese país estaba preparándose para un “poderoso bombardeo de Estados Unidos”, pero que Trump lo postergó para dar a los iraníes “otra oportunidad de volver a la mesa de negociación”.

Las informaciones coinciden con una declaración del ministro de Sanidad de Irán, Hossein Kermanpour, quien señaló en sus redes sociales que “afortunadamente, no se registró ningún ataque la última noche”.

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“Parece que nuestro querido Irán tuvo una noche tranquila anoche, y ninguna parte de su cuerpo fue alcanzada ni golpeada”, escribió el ministro en X.

Tensa pausa en la guerra en Medio Oriente

La noticia trasciende tras dos semanas de haberse reintensificado la guerra de Estados Unidos con Irán después de que Trump diese por terminado el memorando de entendimiento que él firmó en junio para pausar las agresiones, que comenzaron el 28 de febrero.

Trump reunió el viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras evaluaba un “ataque masivo” contra Irán, aunque también aseguró que persisten las conversaciones con la República Islámica para buscar un acuerdo diplomático.

El presidente mencionó que sus enviados estaban conversando con Irán seis veces en una comparecencia de 38 minutos en la Casa Blanca, lo que sugiere que está volviendo a buscar una solución diplomática, según reportó el Washington Post.

Nueva jornada de ataques de EEUU sobre Irán.
Ataques de Estados Unidos sobre Irán. Foto: via REUTERS

Las últimas dos semanas de ataques cruzados elevaron a 18 la cifra de militares estadounidenses fallecidos desde que empezó la guerra, el pasado 28 de febrero, mientras que el precio del barril del petróleo rozó los 100 dólares durante la semana, su mayor nivel desde mayo.

Como otra señal de distensión, Qatar anunció que reanudará todas las actividades de navegación marítima para todo tipo de buques a partir del domingo, tras más de 10 días de suspensión por la escalada entre Irán y Estados Unidos en la región.

Pero el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, avisó también ahora que sus ataques contra intereses estadounidenses continuarán “hasta la rendición total del enemigo”.

Estados UnidosIránDonald TrumpMedio Oriente
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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