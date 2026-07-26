Guía salarial para empleadas domésticas: cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

Las empleadas domésticas que trabajan cuatro horas semanales cobrarán en agosto 2026 según la escala salarial vigente para cada categoría.

Las empleadas domésticas que trabajan por hora cobrarán en agosto 2026 los mismos valores vigentes para julio, ya que hasta el momento no se oficializó un nuevo incremento salarial. De esta manera, quienes prestan servicios cuatro horas semanales percibirán entre $14.934,88 y $19.316,52 por semana, dependiendo de la categoría y de si trabajan con retiro o sin retiro.

El último ajuste salarial corresponde al acuerdo paritario que estableció un aumento del 1,4% para los haberes de julio, además de incorporar al salario básico el 50% de la suma no remunerativa abonada en marzo. Mientras la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no publique una nueva resolución, esos valores continúan siendo la referencia para liquidar los salarios de agosto.

El salario de las empleadas domésticas varía según la categoría, si trabajan con retiro o sin retiro y la cantidad de horas prestadas. Foto: Unsplash

Cabe recordar que las trabajadoras que cumplen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador cobran por hora o por jornada, mientras que quienes superan ese límite deben percibir un sueldo mensual conforme a la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas semanales en agosto 2026

Las empleadas domésticas que trabajan cuatro horas por semana deben cobrar el salario correspondiente al finalizar la jornada o la semana, según lo acordado con el empleador.

Si durante agosto no se oficializa una nueva actualización salarial, estos serán los montos semanales:

Tareas generales

Con retiro: $14.934,88

Sin retiro: $15.985,80

Supervisores

Con retiro: $17.755,08

Sin retiro: $19.316,52

Personal para tareas específicas

Con retiro: $16.893

Sin retiro: $18.388,72

Caseros

Sin retiro: $15.985,80

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $15.985,80

Sin retiro: $17.743,44

Estos importes corresponden al salario mínimo para personal registrado. En caso de que durante agosto se publique una nueva escala salarial, el cálculo deberá realizarse con los valores vigentes al momento del pago.

En agosto 2026 continúan vigentes los valores por hora y los sueldos mínimos establecidos para el personal de casas particulares. Foto: Unsplash.

Escala salarial de agosto: el valor por hora para tareas generales con y sin retiro

Hasta que se acuerde un nuevo incremento, la escala salarial vigente para el servicio doméstico mantiene los siguientes valores mínimos para la categoría de tareas generales:

Con retiro: $3.733,72 por hora o $458.053,22 mensuales.

Sin retiro: $3.996,45 por hora o $505.302,76 mensuales.

Las empleadas que trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador perciben el valor por hora, mientras que quienes superan esa carga horaria deben cobrar un salario mensual.

Sueldos para supervisores y personal para tareas específicas en agosto 2026

Además de la categoría de tareas generales, la escala salarial contempla otros puestos con valores diferenciados.

Supervisores

Con retiro: $4.438,77 por hora o $553.725,91 mensuales .

Sin retiro: $4.829,13 por hora o $612.673,11 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.223,25 por hora o $517.006,43 mensuales .

Sin retiro: $4.597,18 por hora o $571.426,17 mensuales.

Caseros

Sin retiro: $3.996,45 por hora o $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.996,45 por hora o $505.302,76 mensuales .

Sin retiro: $4.435,86 por hora o $558.972,92 mensuales.

Además del salario básico, las empleadas domésticas registradas pueden percibir adicionales por antigüedad, zona desfavorable y horas extras.

Adicionales de la actividad: antigüedad, zona desfavorable y horas extras

Además del salario básico, las empleadas domésticas registradas pueden percibir adicionales establecidos por la normativa vigente.

Antigüedad

Se paga un adicional equivalente al 1% del salario básico por cada año trabajado para el mismo empleador.

Zona desfavorable

Corresponde un incremento del 31% sobre los salarios mínimos para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Horas extras

Las horas trabajadas por encima de la jornada legal tienen un recargo del 50% cuando se realizan en días hábiles.

Si las tareas se cumplen los sábados después de las 13, los domingos o los feriados nacionales, el adicional asciende al 100%.

Los empleadores deben liquidar el sueldo de las trabajadoras domésticas con la escala salarial vigente y realizar los aportes obligatorios correspondientes. Foto NA.

Además del salario, el empleador debe realizar los aportes obligatorios correspondientes a:

Jubilación (SIPA).

Obra social .

ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).

Estos conceptos forman parte de las obligaciones laborales y deben figurar en el recibo de sueldo de la trabajadora, junto con el salario abonado y los adicionales que correspondan.