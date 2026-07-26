Guía salarial para empleadas domésticas: cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

Las empleadas domésticas que trabajan por hora cobrarán en agosto 2026 los mismos valores vigentes para julio, ya que hasta el momento no se oficializó un nuevo incremento salarial. De esta manera, quienes prestan servicios cuatro horas semanales percibirán entre $14.934,88 y $19.316,52 por semana, dependiendo de la categoría y de si trabajan con retiro o sin retiro.
El último ajuste salarial corresponde al acuerdo paritario que estableció un aumento del 1,4% para los haberes de julio, además de incorporar al salario básico el 50% de la suma no remunerativa abonada en marzo. Mientras la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no publique una nueva resolución, esos valores continúan siendo la referencia para liquidar los salarios de agosto.
Cabe recordar que las trabajadoras que cumplen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador cobran por hora o por jornada, mientras que quienes superan ese límite deben percibir un sueldo mensual conforme a la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas semanales en agosto 2026
Las empleadas domésticas que trabajan cuatro horas por semana deben cobrar el salario correspondiente al finalizar la jornada o la semana, según lo acordado con el empleador.
Si durante agosto no se oficializa una nueva actualización salarial, estos serán los montos semanales:
Tareas generales
- Con retiro: $14.934,88
- Sin retiro: $15.985,80
Supervisores
- Con retiro: $17.755,08
- Sin retiro: $19.316,52
Personal para tareas específicas
- Con retiro: $16.893
- Sin retiro: $18.388,72
Caseros
- Sin retiro: $15.985,80
Asistencia y cuidado de personas
- Con retiro: $15.985,80
- Sin retiro: $17.743,44
Estos importes corresponden al salario mínimo para personal registrado. En caso de que durante agosto se publique una nueva escala salarial, el cálculo deberá realizarse con los valores vigentes al momento del pago.
Escala salarial de agosto: el valor por hora para tareas generales con y sin retiro
Hasta que se acuerde un nuevo incremento, la escala salarial vigente para el servicio doméstico mantiene los siguientes valores mínimos para la categoría de tareas generales:
- Con retiro: $3.733,72 por hora o $458.053,22 mensuales.
- Sin retiro: $3.996,45 por hora o $505.302,76 mensuales.
Las empleadas que trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador perciben el valor por hora, mientras que quienes superan esa carga horaria deben cobrar un salario mensual.
Sueldos para supervisores y personal para tareas específicas en agosto 2026
Además de la categoría de tareas generales, la escala salarial contempla otros puestos con valores diferenciados.
Supervisores
- Con retiro: $4.438,77 por hora o $553.725,91 mensuales.
- Sin retiro: $4.829,13 por hora o $612.673,11 mensuales.
Personal para tareas específicas
- Con retiro: $4.223,25 por hora o $517.006,43 mensuales.
- Sin retiro: $4.597,18 por hora o $571.426,17 mensuales.
Caseros
- Sin retiro: $3.996,45 por hora o $505.302,76 mensuales.
Asistencia y cuidado de personas
- Con retiro: $3.996,45 por hora o $505.302,76 mensuales.
- Sin retiro: $4.435,86 por hora o $558.972,92 mensuales.
Adicionales de la actividad: antigüedad, zona desfavorable y horas extras
Además del salario básico, las empleadas domésticas registradas pueden percibir adicionales establecidos por la normativa vigente.
Antigüedad
- Se paga un adicional equivalente al 1% del salario básico por cada año trabajado para el mismo empleador.
Zona desfavorable
- Corresponde un incremento del 31% sobre los salarios mínimos para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.
Horas extras
- Las horas trabajadas por encima de la jornada legal tienen un recargo del 50% cuando se realizan en días hábiles.
- Si las tareas se cumplen los sábados después de las 13, los domingos o los feriados nacionales, el adicional asciende al 100%.
Además del salario, el empleador debe realizar los aportes obligatorios correspondientes a:
- Jubilación (SIPA).
- Obra social.
- ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
Estos conceptos forman parte de las obligaciones laborales y deben figurar en el recibo de sueldo de la trabajadora, junto con el salario abonado y los adicionales que correspondan.