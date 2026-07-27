Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Javier Milei y Lula da Silva. Foto: Presidencia

El gobierno de Brasil convocó este domingo a Guillermo Daniel Raimondi, embajador argentino en Brasilia, para que brinde explicaciones tras las declaraciones del presidente argentino Javier Milei hacia su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades.

La medida fue notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Mauro Viera, en medio del malestar que generaron los dichos de Milei.

“No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo brasileño”, expresa la nota difundida por la administración de Lula.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil transmitió su protesta y le pidió explicaciones al embajador de Argentina ante lo que calificó como “improperios emitidos por el presidente Javier Milei durante su visita privada a San Pablo”.

Guillermo Daniel Raimondi, embajador argentino en Brasilia. Foto: Captura

En ese contexto, el país vecino decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, decisión que fue adoptada también por instrucción de Mauro Vieira.

El texto oficial considera “especialmente lamentable que ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”. Además, subrayó la gravedad de los hechos y la importancia de la relación bilateral.

Qué dijo Javier Milei sobre Lula da Silva

En su discurso, el jefe de Estado argentino calificó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”, le recriminó no haber podido visitar a Jair Bolsonaro y criticó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexander de Moraes, a quien definió como “basura calva”.

Milei contrapuso la situación actual con los permisos otorgados en el pasado a dirigentes de izquierda internacional durante el encarcelamiento del propio Lula. “No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos, el nefasto expresidente argentino, Alberto Fernández”, remarcó el mandatario argentino ante los presentes.

Según indicaron desde Brasilia, estas declaraciones cruzaron una línea roja que marcaba el gobierno de Lula respecto a las agresiones directas contra el presidente o las instituciones brasileñas.

Milei fustigó a Lula en su visita a Brasil

Durante el último tiempo, el país vecino había seguido el viaje de Bolsonaro a Buenos Aires y las respuestas de Milei, que pese a confrontar con su par brasileño, se mantenían dentro de un margen “moderado”.

Brasil llamó a consulta a su embajador en Argentina

El gobierno de Brasil llamó a consultas a Julio Bitelli, su embajador en la Argentina, luego de que Javier Milei lance críticas contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto partidario realizado el sábado en San Pablo.

La decisión fue tomada este domingo a través de la cancillería brasileña, a cargo de Mauro Vieira, y responde no solo al viaje de Milei para acompañar el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro como principal opositor de Lula, sino también a los insultos que el presidente argentino emitió durante su discurso.