ANSES desbloquea el bono para jubilados: quiénes cobran del 27 al 31 de julio

Jubilados bono Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el tramo final del calendario de pagos de julio para jubilados y pensionados, con fechas clave entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio. En esta etapa cobran los titulares que perciben haberes superiores al mínimo, siempre de acuerdo con la terminación del DNI.

El esquema de pagos de julio incluye el haber mensual actualizado y, para determinados beneficiarios, un bono extraordinario de hasta $70.000. Este refuerzo se liquida de forma completa para quienes cobran la mínima y de manera proporcional para quienes superan ese monto, pero no alcanzan el tope establecido para el mes.

Quiénes cobran el bono de ANSES desde el 27 de julio

El lunes 27 de julio se habilita una nueva tanda de pagos para jubilados y pensionados que cobran más que el haber mínimo. Ese día, según el cronograma informado, acceden al cobro los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.

ANSES cobro Foto: ANSES

Luego, el calendario continúa el martes 28 de julio para los documentos finalizados en 6 y 7, mientras que el miércoles 29 de julio será el turno de quienes tengan DNI terminados en 8 y 9.

De esta manera, ANSES completa el pago del último grupo de jubilados y pensionados del mes, correspondiente a quienes se encuentran por encima del haber mínimo.

Calendario de pago para jubilados del 27 al 31 de julio

El calendario previsto para la última semana de julio queda organizado de la siguiente manera:

Lunes 27 de julio: jubilados y pensionados con DNI terminados en 4 y 5 .

Martes 28 de julio: jubilados y pensionados con DNI terminados en 6 y 7 .

Miércoles 29 de julio: jubilados y pensionados con DNI terminados en 8 y 9 .

Jueves 30 y viernes 31 de julio: no figuran nuevas fechas específicas para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo dentro del cronograma principal difundido para este grupo.

De cuánto es el bono para jubilados en julio

El bono previsional de julio alcanza hasta los $70.000. El pago completo corresponde a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, mientras que quienes perciben un monto superior pueden recibir un extra proporcional hasta alcanzar el límite mensual definido por ANSES.

Para julio, la jubilación mínima se ubicó en torno a los $411.989, y con el bono completo el ingreso total llega aproximadamente a $481.989. Ese valor funciona como referencia para determinar quiénes acceden al refuerzo total, parcial o quedan fuera del beneficio.

Quiénes no cobran el bono completo

No todos los jubilados reciben el bono de $70.000 en su totalidad. El refuerzo está orientado principalmente a los ingresos previsionales más bajos. Por eso, quienes cobran por encima de la mínima pueden recibir solo una parte del bono, calculada como diferencia hasta llegar al tope fijado para julio.

Cobro ANSES Foto: ANSES

En cambio, los jubilados cuyos haberes superan el máximo permitido para acceder al refuerzo no reciben este adicional. La acreditación se realiza de forma automática, sin necesidad de hacer trámites, pedir turno ni presentar documentación extra.

Cómo consultar si cobro el bono de ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro desde los canales digitales de ANSES. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o consultar desde la app oficial del organismo.

También es importante revisar el recibo de haberes, ya que allí se detalla si el titular percibe el bono completo, un proporcional o únicamente el haber mensual actualizado.

Por qué es importante revisar el DNI antes de ir al banco

El cronograma de ANSES se organiza por terminación de documento para evitar demoras, aglomeraciones y consultas innecesarias en bancos o cajeros. Por ese motivo, antes de salir a cobrar conviene confirmar si el DNI coincide con la fecha asignada.

En caso de no retirar el dinero el mismo día de la acreditación, el monto queda depositado en la cuenta bancaria del beneficiario. Es decir, no es obligatorio concurrir al banco el día exacto si el titular cobra mediante cuenta previsional o tarjeta de débito.

ANSES cierra julio con pagos clave para jubilados

Con las fechas del 27, 28 y 29 de julio, ANSES completa el tramo correspondiente a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. Este grupo puede acceder al cobro del haber mensual actualizado y, en algunos casos, a un bono proporcional si sus ingresos no superan el límite establecido.

La recomendación para los beneficiarios es consultar el recibo, verificar la terminación del DNI y revisar la acreditación bancaria antes de realizar cualquier trámite presencial. De esta manera, se evitan filas y se confirma con anticipación si corresponde cobrar el extra previsional de julio.