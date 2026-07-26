Daniel Scioli habló tras el robo a su casa en Villa La Ñata: le agradeció a los ministros de Seguridad de Nación y Provincia

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Foto: X @danielscioli

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, habló este domingo por primera vez sobre el intento de robo que sufrió en su vivienda de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre, y agradeció el trabajo coordinado de las autoridades nacionales, provinciales y municipales tras el hecho, que terminó con dos sospechosos detenidos.

El funcionario realizó una breve declaración durante su participación en la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde fue consultado por la prensa mientras una colaboradora intentaba apartarlo del contacto con los periodistas.

“Agradezco a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, al ministro de Seguridad de la Provincia y a todo el municipio de Tigre”, expresó Scioli.

Así fue el robo a la casa de Daniel Scioli

El intento de asalto ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando tres delincuentes armados, con máscaras de payaso y guantes, llegaron hasta la propiedad ubicada en Villa La Ñata con la intención de ingresar al inmueble.

Según la investigación, los sospechosos arribaron cerca de las 3 de la madrugada a bordo de un Peugeot 207 blanco. Uno de ellos intentó accionar el mecanismo que abre el portón principal, maniobra que fue advertida por los efectivos de la División Custodia y Traslados de la Policía Federal Argentina (PFA) que monitoreaban las cámaras de seguridad de la vivienda.

Al detectar la situación, los custodios dieron la voz de alto y activaron el cierre automático del portón, impidiendo que los delincuentes accedieran a la casa.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Foto: X @danielscioli

De acuerdo con fuentes de la investigación, uno de los asaltantes llegó a apuntar con un arma similar a una pistola calibre 9 milímetros hacia los efectivos. Ante la resistencia de la custodia, los tres sospechosos escaparon rápidamente en el vehículo en el que habían llegado.

Los investigadores creen que los delincuentes suponían que Scioli no se encontraba en la vivienda y que, por ese motivo, tampoco estaría presente su custodia permanente.

La pesquisa permitió identificar a dos de los presuntos autores gracias a la patente del automóvil captada por las cámaras de seguridad. Se trata de Brian Orona, detenido en Ensenada, y Santiago Grandicelli, quien posteriormente se presentó de manera voluntaria en una comisaría.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró las máscaras de payaso, la ropa utilizada durante el intento de robo, dispositivos electrónicos y el Peugeot blanco empleado para cometer el hecho.

Uno de los datos que más llamó la atención de la investigación es que Orona había integrado durante 11 años la custodia personal de Scioli cuando el actual funcionario se desempeñaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires, por lo que conocía la propiedad, los movimientos habituales y la distribución de la vivienda.

Ambos imputados quedaron acusados como coautores del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por haberse cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa. La investigación continúa para identificar al tercer integrante de la banda, que permanece prófugo.