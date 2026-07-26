El Gobierno alemán calificó el atropello en la marcha del Orgullo de Berlín como un “ataque terrorista islamista”

Una persona sostiene un cartel que dice: "Social en lugar de brutal", mientras la gente marcha hacia la Puerta de Brandeburgo, tras un servicio conmemorativo en la Iglesia de Santa María, después de un incidente mortal en el que un vehículo se estrelló contra una multitud cerca del desfile anual del Orgullo de Christopher Street en Berlín. Foto: REUTERS

Las autoridades alemanas calificaron como un “ataque terrorista islamista” el atropello intencional ocurrido durante los festejos del Día del Orgullo LGBTI en Berlín. El hecho dejó un muerto y 29 personas heridas, mientras continúa la búsqueda del principal sospechoso y avanza la investigación sobre un presunto cómplice.

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, aseguró que todos los elementos reunidos hasta el momento apuntan a que el ataque fue cometido con motivaciones islamistas.

El atropello ocurrió durante la celebración del Christopher Street Day (CSD), la marcha del Orgullo LGBTI de Berlín, y dejó un muerto y 29 personas heridas. Foto: Reuters (Christian Mang)

“Todo lo que vemos indica que estamos frente a un ataque terrorista islamista”, declaró el funcionario durante una conferencia de prensa realizada en el parque Tiergarten, donde se desarrollaban las actividades de cierre del Christopher Street Day (CSD), la principal celebración del Orgullo LGBTI en Berlín.

“Partimos de la base de que hay 29 heridos, algunos de ellos grave”, dijo Dobrindt. Por otro lado, el sospechoso Abdul B., cuya fotografía fue difundida por la Policía, entró conduciendo una furgoneta para atropellar a los participantes del evento. El ministro explicó que el operativo para capturar al sospechoso se extendió a todo el territorio alemán, incluyendo controles en fronteras, aeropuertos y estaciones ferroviarias.

El balance de heridos sube a 29 en el atentado islamista del Día del Orgullo en Berlín. Video: EFE.

Buscan al principal sospechoso y detuvieron a un presunto cómplice

El conductor señalado por la investigación fue identificado como Abdul B., quien permanece prófugo. Diversos medios alemanes, entre ellos Der Spiegel, Bild y Focus, indicaron que sería simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Mientras tanto, un ciudadano iraní fue detenido bajo sospecha de haber colaborado con el ataque. Según trascendió, habría viajado en el asiento del acompañante de la furgoneta utilizada para embestir a los asistentes del evento y actualmente permanece bajo custodia policial mientras avanza la investigación.

Las autoridades intentan determinar el grado de participación del detenido y si existieron más personas involucradas en la planificación del atentado.

El presunto sospechoso del atropello masivo durante la Marcha del Orgullo en Berlín, Alemania. Foto: Reuters

El Gobierno pide reforzar la seguridad en eventos masivos

Tras el ataque, Dobrindt solicitó a los organizadores de grandes concentraciones públicas revisar los protocolos de seguridad, especialmente ante la realización de nuevos eventos del Orgullo previstos en distintas ciudades del país.

“No se puede descartar que actos tan horribles, estos ataques terroristas, puedan tener imitadores”, explicó Dobrindt. “No es habitual en este tipo de situaciones, pero tampoco se puede descartar”, trató de tranquilizar. El funcionario sostuvo que, si fuera necesario, deberán incrementarse las medidas de prevención para reducir el riesgo de nuevos ataques.

Friedrich Merz promete una respuesta firme

El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que el Gobierno hará todo lo posible para detener a los responsables y endurecer las medidas contra el extremismo.

“Haremos todo lo posible para detener al autor o autores, pensaremos en consecuencias” y “decidiremos con determinación”, prometió el jefe del Gobierno alemán a la entrada de la misa ecuménica celebrada en la iglesia de Santa María de Berlín en homenaje a las víctimas.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, aseguró que los indicios apuntan a un "ataque terrorista islamista" durante la Marcha del Orgullo de Berlín. Foto: Reuters (Annegret Hilse)

Merz también lanzó un duro mensaje contra el terrorismo y el extremismo. “Estos criminales, estos extremistas no tienen sitio en nuestra sociedad. No vamos a dejar que este veneno del terrorismo y este veneno contra nuestra libertad siga extendiéndose en nuestra sociedad”, agregó Merz.

La Unión Europea expresó su respaldo a las víctimas

Las principales autoridades de la Unión Europea condenaron el ataque y manifestaron su solidaridad con las víctimas y con la comunidad LGBTQI+. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su apoyo a través de las redes sociales.

“Expreso mi más sincero pésame a las víctimas del atentado perpetrado contra el desfile del Christopher Street Day (CSD) de Berlín, así como a sus familiares y amigos”, dijo la mandataria europea.

Mein tiefes Mitgefühl gilt den Opfern des Angriffs auf die Berliner Christopher Street Day-Parade und ihren Angehörigen und Freunden.



Der CSD steht für Freiheit, Würde und Gleichberechtigung - die grundlegenden Werte der EU.



Jeder Mensch soll ohne Angst leben, lieben und für… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 26, 2026

También destacó el significado del Orgullo para el bloque europeo. “El CSD es sinónimo de libertad, dignidad e igualdad, los valores fundamentales de la UE” y que “todas las personas deben poder vivir, amar y defender sus derechos sin miedo”.

Finalmente, remarcó que: “El odio y la violencia no tienen cabida en nuestras sociedades. Nos mantenemos unidos al lado de la comunidad LGBTQI+”, concluyó.

¿Cómo ocurrió el atropello durante la Marcha del Orgullo de Berlín?

El ataque se produjo durante la celebración del Christopher Street Day en el centro de Berlín, cuando una furgoneta irrumpió deliberadamente entre los asistentes y atropelló a decenas de personas antes de que el conductor abandonara el vehículo y escapara.

La policía alemana busca al principal sospechoso mientras investiga la posible participación de un ciudadano iraní detenido como presunto cómplice. Foto: Reuters (Christian Mang)

La investigación continúa abierta para esclarecer el recorrido del sospechoso, determinar si actuó con apoyo de otras personas y establecer las circunstancias exactas del atentado, considerado por las autoridades alemanas como uno de los episodios de violencia más graves registrados en una celebración del Orgullo LGBTI en el país.