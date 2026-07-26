Adiós a una revolucionaria marca: prometía cambiar el fast food argentino, pero cerró todos sus locales en menos de 5 años

Qué local de hamburguesas cerró todos sus locales. Foto: Redes Sociales

Las tendencias gastronómicas muchas veces marcan el menú de cada persona. Hace solo unos años, en la Argentina se experimentó un gran boom de apertura de locales comerciales de cervecería artesanal y hamburguesas. Sin embargo, desde hace tiempo, el panorama cambió por completo y en este contexto, la conocida cadena de fast food (Comida rápida), Joy Burger, acaba de anunciar el cierre de todas sus sucursales.

Se trata de una marca cuyos dueños se encuentran hace años en el negocio gastronómico y que, de hecho, han creado otros reconocidos locales como Sushi Club (a cargo de Juan Martín Ferraro) y Kevin Bacon (a cargo de Patricio Lescovich), una hamburguesería que en 2022 enfrentó una polémica por su nombre. Es que, durante una entrevista con el actor Kevin Bacon, el conductor Jimmy Kimmel le comentó que existía en el barrio porteño de Palermo un negocio de comidas con su nombre, algo que no le cayó del todo bien al intérprete estadounidense y llevó a los dueños a cambiarlo por “Kevin Fast Food”.

El sueño de Joy Burger: la promesa de revolucionar el mercado argentino que no funcionó

Joy Burger nació en noviembre de 2022 con una idea original y muy poco explorada en la Argentina: la de elaborar un menú con platos 100% plant based (alimentos producidos a base de plantas) con hamburguesas veganas como estrellas. Para este emprendimiento, a Ferraro y a Lescovich se les sumó Matías Cabrera, creador de Hell’s Pizza.

Uno de los locales de Joy en DOHO. Foto: Joy

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se llegaron a abrir cinco locales comerciales en los barrios de Villa Urquiza, Belgrano, Palermo, Vicente López y Lomas de Zamora. Además, los dueños de Joy Burger tenían planeado exportar la marca y abrir sucursales en países limítrofes como Chile y Uruguay, aunque el proyecto nunca pudo concretarse.

Hamburguesas veganas en argentina: los motivos por los que el negocio no logró sostenerse

El plan de Joy Burger, sin dudas, resultaba innovador. En su menú, ofrecían a los comensales hamburguesas hechas con productos vegetales y guarniciones sin ningún tipo de contenido animal.

Además, los dueños de la marca se enfocaron en desarrollar una técnica conocida como cocción smash para tratar de lograr en sus hamburguesas veganas un sabor similar al de la carne común.

Joy basó su propuesta en un menú elaborado con productos de origen vegetal. Foto: Joy

No obstante, con el paso de los años, el negoció no logró estabilizarse, en gran parte, por los costos tanto operativos y de servicios que fueron incrementado considerablemente. A esto se sumó una importante caída de consumo en el sector gastronómico que impactó de lleno en diversos locales de fast food (Comida rápida) y hasta incluso en cafeterías de especialidad, otra reciente tendencia en la Argentina.

Mercado plant-based: los desafíos de la viabilidad del sector en el país

Invertir en el mercado plant-based representa cientos de desafíos a pesar de que, al mismo tiempo, se encuentra en pleno auge. El primero está vinculado a la sustentabilidad económica porque una de las primeras trabas está en los valores de los productos que se necesitan para reemplazar todos los alimentos de origen animal.

El mercado plant-based en gastronomía representa un enorme desafío.

Por otra parte, todavía falta, al menos en el país, romper con la idea de que se trata de locales comerciales o comidas “solo para veganos”. Además, aún sigue siendo difícil igualar el sabor -con calidad y de manera económica- de los productos animales como la carne, algo que, a su vez, suele alejar a otros consumidores que aún no se han animado a este tipo de platos.