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Javier Milei recibe a Kristalina Georgieva: las reuniones programadas y una visita a Vaca Muerta

Será la primera visita de Georgieva al país desde que asumió la conducción del organismo, en 2019, y la primera llegada de una máxima autoridad del Fondo a Buenos Aires en ocho años. La última había sido la de la francesa Christine Lagarde, en julio de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

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Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva.
Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva
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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, iniciará este lunes 27 de julio una visita oficial a la Argentina, que representa un nuevo respaldo político al gobierno de Javier Milei.

Según se informó, Georgieva llega a Buenos Aires tras aceptar una expresa invitación del jefe del Estado. La agenda de la titular del FMI se mantiene en estricta reserva por seguridad y para evitar que puedan organizarse de antemano actos de repudio a su presencia.

No obstante, se sabe que además de reunirse en Buenos Aires con la cúpula del Poder Ejecutivo, mantendrá encuentros con otros actores de la vida política del país.

Javier Milei recibe a Kristalina Georgieva: las reuniones programadas y una visita a Vaca Muerta. Foto: Prensa presidencia

La última Directora Gerente del FMI que estuvo en Buenos Aires fue Christine Lagarde, quien en 2018 participó a mitad de ese año de los encuentros de Ministros de Finanzas del G20, y finalmente retornó a Buenos Aires a fines de noviembre para la cumbre de mandatarios, manteniendo reuniones bilaterales con el entonces presidente Mauricio Macri.

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El último encuentro de Georgieva con Milei tuvo lugar en septiembre del año pasado en la Asamblea General de la ONU, en tanto con el ministro de Economía, Luis Caputo, dialogó en abril en las reuniones de Primavera del organismo.

Se estima que las conversaciones con Milei y Caputo tendrán lugar el lunes y cerca del mediodía ofrecería una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

La agenda de Georgieva

Durante la tarde del lunes, la directora del FMI encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad. El programa de la actividad estipula una disertación ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas económicas globales y las proyecciones del organismo para la región de América Latina.

La vocera del FMI, Julie Kozack, declaró previamente en rueda de prensa en Washington que el viaje del organismo busca mantener un diálogo con distintos actores sociales y del ámbito productivo para analizar la coyuntura del país.

En tanto, el martes 28 de julio, la delegación del organismo viajará a la provincia de Neuquén para visitar el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Durante el recorrido por el área hidrocarburífera, la funcionaria será recibida por el presidente y director ejecutivo de la empresa YPF, Horacio Marín.

La visita de Georgieva tiene un eminente carácter político y la evaluación de los números del acuerdo en curso serán un repaso somero, dado que estos temas de fondo quedan en manos de los técnicos del organismo.

Kristalina Georgieva, directora del FMI.
Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: REUTERS

No obstante, se descuenta que Georgieva dará un nuevo respaldo al plan económico del Gobierno argentino y ponderará los avances del programa, tal como lo viene haciendo en diferentes declaraciones.

También buscará darle una señal a los mercados, que aún duda de la capacidad del país de hacer frente a sus compromisos de deuda. Con la actividad económica solo en alza para un sector, los inversores comienzan a tener dudas sobre el resultado electoral y la ratificación del modelo en las urnas.

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