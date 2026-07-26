Atentado en la marcha del Orgullo en Berlín: el presunto autor del atropello múltiple murió en un operativo policial

Atropello múltiple en la Marcha del Orgullo en Berlín, Alemania. Foto: REUTERS

El presunto autor del atropello múltiple que terminó con un muerto y 29 heridos en el Día del Orgullo LGTBI en Berlín murió abatido en la localidad de Spandau -en las afueras de la capital- durante una operación policial.

El portavoz de la Policía de Berlín, Florian Nath, confirmó la noticia que habían adelantado varios medios, según los cuales el fugitivo, identificado por las autoridades como Abdul Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana, había sido neutralizado en una parcela ajardinada de ese municipio del extrarradio berlinés.

“Hacia las 18 horas el sospechoso del atentado de ayer en (el parque) Tiergarten fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en Spandau. El sospechoso se acercó corriendo con un arma blanca hacia nuestros efectivos”, que abrieron fuego, indicó el portavoz.

“El sospechoso sufrió heridas tan graves que, aunque pudo ser reanimado por médicos de emergencias, falleció en el mismo lugar de los hechos”, agregó.

“Estoy agradecida a las fuerzas de seguridad por haber localizado tan rápidamente al atacante. Es un logro extraordinario”, declaró a Bild la responsable de Interior de Berlín, Iris Spranger.

Quién era Abdul Ballout, presunto autor del atropello múltiple en Berlín

Ballout permanecía fugado desde que supuestamente cometió el atropello el sábado por la noche y la policía no había logrado encontrarlo en la vivienda que compartía con su familia en el centro de Berlín ni en otros lugares que fueron examinados.

Según informó la Fiscalía, el sospechoso contaba con antecedentes por lesiones y robo. En mayo de este año, había sido condenado a un año y diez meses de prisión por haber intentando unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria.

Había quedado en libertad condicional mientras la justicia resolvía el recurso de la Fiscalía, que pedía una pena más larga, y estaba participando entretanto en un programa de desradicalización.

El presunto sospechoso del atropello masivo durante la Marcha del Orgullo en Berlín, Alemania. Foto: Reuters

No se descartó aún que Ballout contara con cómplices de algún tipo y la policía arrestó a varias personas de su entorno para ser interrogadas, aunque todavía no hay informaciones oficiales sobre su posible papel en el atentado.

¿Cómo ocurrió el atropello durante la Marcha del Orgullo de Berlín?

El ataque se produjo durante la celebración del Christopher Street Day en el centro de Berlín, cuando una furgoneta irrumpió deliberadamente entre los asistentes y atropelló a decenas de personas antes de que el conductor abandonara el vehículo y escapara.

La investigación continúa abierta para esclarecer el recorrido del sospechoso, determinar si actuó con apoyo de otras personas y establecer las circunstancias exactas del atentado, considerado por las autoridades alemanas como uno de los episodios de violencia más graves registrados en una celebración del Orgullo LGBTI en el país.

Friedrich Merz promete una respuesta firme

El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que el Gobierno hará todo lo posible para detener a los responsables y endurecer las medidas contra el extremismo.

“Haremos todo lo posible para detener al autor o autores, pensaremos en consecuencias” y “decidiremos con determinación”, prometió el jefe del Gobierno alemán a la entrada de la misa ecuménica celebrada en la iglesia de Santa María de Berlín en homenaje a las víctimas.

Merz también lanzó un duro mensaje contra el terrorismo y el extremismo.“Estos criminales, estos extremistas no tienen sitio en nuestra sociedad. No vamos a dejar que este veneno del terrorismo y este veneno contra nuestra libertad siga extendiéndose en nuestra sociedad”, agregó Merz.