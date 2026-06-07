Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Géminis este 07 de junio de 2026

Las influencias astrales para Géminis durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Géminis está regido por Mercurio. Su elemento es el Aire y la piedra que le corresponde energéticamente es Ágata. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 07 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Géminis en el amor hoy

Tienes a alguien encantado contigo y puedes obtener exactamente lo que desees, cuando lo desees. Aprovecha el momento.

Salud y energía de Géminis este día 07 de junio de 2026

No remes contra la corriente, eso te demandará mucho esfuerzo y energía. La mayoría debe ser tenida en cuenta, porque contarás con muchos aliados.

Horóscopo laboral de Géminis para hoy

Si impera la prudencia en todos los órdenes, podrás evitar accidentes y descalabros dentro de tu vida comercial.

¿Cuáles son las fechas de Géminis?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Géminis?

Géminis pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Géminis?

Géminis es más compatible con Libra, Acuario, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Géminis?

El número de la suerte de Géminis es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Géminis?

Géminis es un signo curioso, versátil e intelectual.

Géminishoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

Cazas F-16: pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental

Hito en Sudamérica:Argentina recibe un modelo de última generación de helicóptero que revolucionará los viajes

Economía

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Damián Betular sacó una línea de golosinas de “Toy Story 5″:cuánto cuestan y dónde comprarlas

Paro de colectivos:la UTA amenaza con una medida de fuerza en el AMBA y reclama aumentos salariales

VTV en junio 2026:cuánto cuesta hoy el trámite en Provincia, quiénes pagan menos y qué pasa si no la hacés

Deportes

¿Crisis en el Mundial 2026?:Irán denuncia discriminación en la entrega de sus visados y debió mudar su sede a Tijuana

¿Crisis en el Mundial 2026?: Irán denuncia discriminación en la entrega de sus visados y debió mudar su sede a Tijuana

El papa León XIV le pidió a los jóvenes en Madrid que sean “la chispa de una humanidad nueva”

Israel atacó 150 objetivos de Hezbollah en Líbano y admitió la muerte accidental de tres militares libaneses

Turquía construirá un tren clave entre Europa y Asia:transportará 33 millones de pasajeros y 30 millones de toneladas al año