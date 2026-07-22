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La ciudad futurista de China donde el 98% de los vecinos ama su red de trenes y colectivos

El éxito de la metrópolis asiática se explica por una infraestructura altamente integrada que combina distintos medios de transporte bajo una misma lógica de conectividad, entre ellos, el Mass Transit Railway, una red ferroviaria de más de diez líneas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La ciudad futurista de China donde el 98% de los vecinos ama su red de transporte público.
La ciudad futurista de China donde el 98% de los vecinos ama su red de transporte público. Foto: Unsplash
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En las grandes ciudades del siglo XXI, el desarrollo ya no se mide únicamente por la altura de los edificios ni por el tamaño de su economía. Cada vez más, el verdadero pulso urbano se refleja en la capacidad de mover a millones de personas de manera rápida, eficiente y cómoda. Y en esa carrera global por la movilidad, Asia parece haber tomado una ventaja difícil de alcanzar.

Una macroencuesta realizada por la revista Time Out entre más de 18.500 residentes de 50 países identificó cuáles son las ciudades con los sistemas de transporte público mejor valorados del planeta. El resultado dejó un claro vencedor: Hong Kong, donde el 98% de los encuestados calificó su red de movilidad como “buena” o “increíble”, una cifra prácticamente perfecta.

Hong Kong al frente: por qué lidera el ranking global de transporte público

El éxito de la metrópolis asiática se explica por una infraestructura altamente integrada que combina distintos medios de transporte bajo una misma lógica de conectividad. En el centro de ese esquema se encuentra el Mass Transit Railway (MTR), una red ferroviaria de diez líneas que conecta de manera eficiente la isla de Hong Kong, Kowloon y los Nuevos Territorios.

El sistema se completa con los emblemáticos tranvías de dos pisos, una histórica postal de Hong Kong. Foto: Unsplash

A esa columna vertebral se suman extensas flotas de autobuses y minibuses equipados con tecnología moderna y aire acondicionado, capaces de llegar a zonas donde el tren no tiene cobertura directa. El sistema se completa con los emblemáticos tranvías de dos pisos, una histórica postal de la ciudad que continúa desempeñando un papel relevante en la movilidad diaria de sus habitantes.

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Más allá del liderazgo de Hong Kong, el ranking refleja una tendencia más amplia: la consolidación de Asia como la región con las redes de transporte público más eficientes del mundo. De los 19 primeros puestos de la clasificación, nueve corresponden a ciudades asiáticas.

Shanghái y Pekín ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, impulsadas por gigantescas redes ferroviarias capaces de absorber la demanda de millones de pasajeros cada día. Ambas ciudades invirtieron durante años en la expansión de sus sistemas de metro, considerados entre los más extensos y transitados del planeta.

Shanghái y Pekín ocupan el segundo y tercer lugar, impulsadas por gigantescas redes ferroviarias. Foto: Unsplash

La presencia asiática también se extiende a Taipéi, que aparece en el quinto puesto; Seúl, en el octavo; y Bombay, en el noveno. En todos los casos, los usuarios destacan atributos similares: accesibilidad, amplia cobertura territorial, puntualidad y una integración eficiente entre distintos medios de transporte.

Europa y Medio Oriente también lograron posicionar algunas de sus principales ciudades entre las mejor evaluadas del mundo. Londres se ubicó en el sexto lugar gracias a una de las redes de metro más emblemáticas y extensas del planeta, mientras que Viena alcanzó el séptimo puesto con un sistema reconocido por su eficiencia y calidad de servicio.

Por su parte, Medio Oriente ganó protagonismo con Abu Dabi y Doha, que ocuparon el cuarto y décimo puesto, respectivamente. Ambas ciudades impulsaron fuertes inversiones en infraestructura durante la última década, incorporando sistemas de transporte modernos para acompañar su crecimiento urbano.

El éxito de Hong Kong se explica por una infraestructura bajo una misma lógica de conectividad. Foto: Unsplash

Top 10 del mundo: cuáles son los sistemas de transporte mejor valorados, según Time Out

De acuerdo con la encuesta global de Time Out, estas son las ciudades cuyos sistemas de transporte público recibieron las mejores valoraciones por parte de sus propios residentes:

  1. Hong Kong (China)
  2. Shanghái (China)
  3. Pekín (China)
  4. Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  5. Taipéi (Taiwán)
  6. Londres (Reino Unido)
  7. Viena (Austria)
  8. Seúl (Corea del Sur)
  9. Bombay (India)
  10. Doha (Catar)

Los resultados del estudio sugieren que la movilidad urbana se convirtió en un factor muy decisivo para la calidad de vida en las grandes metrópolis. Las ciudades que invierten en redes integradas, confiables y accesibles no solo reducen tiempos de viaje: también fortalecen su competitividad, sustentabilidad y el bienestar cotidiano de millones de personas. Y, al menos por ahora, Asia parece estar marcando el camino.

ChinaHong KongTransporte público
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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