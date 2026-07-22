Austria transformó la casa natal de Adolf Hitler en una comisaría para terminar con las peregrinaciones de nazis

Casa natal de Adolf Hitler transformada en comisaría en Austria. Foto: EFE

La casa donde nació Adolf Hitler reabrió convertida en una comisaría, con la que Austria busca evitar que el edificio se convierta en un lugar de peregrinación para quienes glorifican el nazismo.

El edificio situado en Braunau am Inn, cerca de la frontera con Alemania, alberga desde ahora el nuevo Centro Policial de la ciudad y dependencias de la Academia de Seguridad, donde también se impartirán cursos de formación para agentes, incluidos contenidos relacionados con los derechos humanos.

Con este nuevo uso, el Gobierno austríaco pretende que un edificio asociado al nacimiento del dictador que llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial y fue responsable del Holocausto, quede integrado en las estructuras de un Estado democrático.

Casa natal de Adolf Hitler en Austria transformada en una comisaría. Video: EFE.

“La policía de hoy es exactamente lo contrario del simbolismo que está asociado a este lugar. Representa la democracia y el Estado de derecho, la libertad y la dignidad humana, así como su defensa incondicional frente a todos aquellos que las amenazan, contra cualquier forma de extremismo y totalitarismo”, dijo el ministro austríaco del Interior, Gerhard Karner, durante la ceremonia de inauguración de la comisaria.

La remodelación transformó por completo el edificio, sustituyendo su antigua fachada amarilla por otra blanca y funcional, inspirada en su aspecto original del siglo XVII.

Todo el material retirado durante las obras fue llevado a un lugar secreto para evitar que grupos neonazis pudieran utilizarlo como reliquias para glorificar a Hitler.

Casa natal de Adolf Hitler transformada en comisaría en Austria. Foto: EFE

Con la apertura de una comisaria, las autoridades pretenden impedir que grupos neonazis acudan al lugar para glorificar a Hitler, algo que además es un delito en Austria.

Hitler nació en esta casa el 20 de abril de 1889, aunque solo vivió allí sus primeros tres años de vida antes de que su familia abandonara Braunau, una localidad que hoy tiene 17.500 habitantes y está situada a pocos kilómetros de la frontera con Alemania.

Un imán para nazis y neonazis

Ya desde los años 1930 hubo en Braunau reuniones de nazis y después de la Segunda Guerra Mundial de grupos neonazis.

Casa natal de Adolf Hitler transformada en comisaría en Austria. Foto: EFE

La casa ha sido desde hace décadas un imán para neonazis que querían glorificar a Hitler y fotografiaban el edificio, se llevaban piedras o trozos de la fachada como recuerdo y depositaban flores.

Sobre la entrada principal luce ahora el logotipo de la Policía austríaca y frente al edificio se mantiene el monumento conmemorativo instalado en 1989, que recuerda a las víctimas del nazismo con la inscripción “Por la paz, la libertad y la democracia. Nunca más fascismo. Millones de muertos lo advierten”.