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El tiempo en Río Negro hoy, 23 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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El pronóstico para Río Negro este 23 de julio de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 22 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 19 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Norte 21 - 37 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 21 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:10
Horas de luz9h 44m
Fase lunarCreciente
Iluminación70%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 23 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:26 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 9h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 23 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 11 - 28 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 13 - 29 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 21 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 20 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 21 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Norte 20 - 39 km/h 0% Cubierto
14:00 10° 10° Norte 20 - 43 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Norte 20 - 38 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Norte 20 - 37 km/h 0% Cubierto
17:00 10° 10° Norte 21 - 37 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 11° 11° Norte 21 - 38 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Norte 22 - 39 km/h 0% Cubierto
20:00 10° Norte 21 - 39 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Norte 22 - 39 km/h 50% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 Norte 21 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 20 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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