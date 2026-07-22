El Gobierno presentó un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal: “Tener dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”

Luis Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal. Foto: Captura de video.

El Gobierno presentó el nuevo proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal que enviará al Congreso Nacional, el cual busca la adhesión de más contribuyentes para formalizar los denominados “dólares del colchón”.

La presentación estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, junto a distintos contadores y tributaristas que recomendaron ciertos cambios para la ley aprobada en diciembre último. El funcionario adelantó que el proyecto se enviará este jueves al Poder Legislativo.

“Hay más de 4 veces la cantidad de depósitos en dólares metidos en el colchón. Hay US$170.000 millones”, precisó el ministro de Economía en base a estimaciones del Banco Central (BCRA). Y agregó: “Tampoco nos sirve como país que estén debajo del colchón. Necesitamos que la economía crezca y necesitamos recaudar más”.

“Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces, un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón”, afirmó el ministro.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 02: El ministro de Economia, Luis Caputo habla durante el 43° Congreso Anual de la IAEF en el centro de Convenciones.FOTO NA: MARIANO SANCHEZ Foto: NA

“Necesitamos que (los dólares) se vuelquen al sistema financiero para que el país crezca nuevamente, genere mayores recursos y genere un mayor superávit que nos permita seguir bajando impuestos”, afirmó.

Caputo aclaró que la esencia de la ley sigue siendo la misma, que es permitirle a la gente poder formalizar sus ahorros en el sistema financiero.

Qué dice el proyecto de Inocencia Fiscal que obtuvo media sanción en Diputados. Foto: Comercio y Justicia

“El espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada. El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad”, completó.

Por su parte, Ibarzabal Murphy señaló que los cambios en la ley “apuntan a robustecer la seguridad jurídica del régimen” y a “brindar la confianza suficiente para que los ciudadanos se animen a ingresar”.