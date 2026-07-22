El Gobierno delegó a Santa Fe la gestión de la Ruta Nacional A012: cuál es la importancia de este corredor clave

El Gobierno y Santa Fe firmaron un convenio para delegar la gestión integral de la Ruta Nacional A012. Foto: Presidencia

El Gobierno nacional concretó este miércoles la firma de un convenio con la provincia de Santa Fe para traspasar la gestión integral de la Ruta Nacional A012, un corredor neurálgico para el flujo camionero y agroexportador del Gran Rosario.

Se trata de una gestión de la administración libertaria para cerrar un conflicto con el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro luego de varios muchos meses de discusión.

Esta es la primera vez que el Estado nacional transfiere a una provincia la administración integral de una ruta nacional bajo un convenio de estas características, con el objetivo de que el distrito se haga cargo de su conservación, mantenimiento, rehabilitación y ejecución de nuevas obras utilizando recursos provinciales.

El acto estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el mandatario santafesino perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR).

El Gobierno y Santa Fe firmaron un convenio para delegar la gestión integral de la Ruta Nacional A012. Foto: Presidencia

Qué cambia con el traspaso de la Ruta Nacional A012

Desde el oficialismo señalaron que, de este modo, se consolida una de las transferencias viales más relevantes del esquema de descentralización de infraestructura propuesto por la Casa Rosada.

Además, apuntaron que Santa Fe asumirá la ejecución total de las obras, conservación y mantenimiento del corredor mientras que la titularidad y la jurisdicción legal de la traza seguirán perteneciendo al Estado.

En relación al cobro de peajes, se contempla la posibilidad de que la provincia otorgue la concesión, pero requiriendo un nuevo acuerdo conforme al Decreto número 253/2026.

Qué importancia tiene la Ruta Nacional A012

La A012 constituye uno de los corredores logísticos más importantes del país, ya que rodea el área metropolitana de Rosario y conecta el tránsito pesado proveniente de distintas regiones con el complejo portuario del Gran Rosario, desde donde sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites, de acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El corredor une las rutas nacionales 9, 11, 33 y 34, además de atravesar localidades como Pueblo Esther, Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo, desempeñando un papel central para el transporte de cargas y el acceso a los puertos del cordón industrial.

La relevancia del traspaso quedó reflejada en la concurrida nómina de autoridades nacionales, provinciales y referentes del sector productivo que participaron del encuentro en la sede de Gobierno.

Durante la firma estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los diputados nacionales por Santa Fe Romina Diez, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni, Gisella Scaglia, José Núñez y Pablo Farías.

Por la provincia participaron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el ministro de Economía, Pablo Olivares; el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; el presidente y el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato y Javier Cervio, respectivamente; y el intendente de Roldán, Daniel Escalante.

De este modo, se cierra un capítulo de tensión entre ambos gobiernos. Las charlas para que se concrete esta medida había comenzado hace meses y avanzaron en la última reunión que mantuvieron Santilli y Pullaro, el pasado 11 de julio, en el despacho del ministro coordinador en Casa Rosada.