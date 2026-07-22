Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Foto: Reuters

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró este martes que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, “no es bienvenido” en la ciudad y reclamó al Gobierno federal de Estados Unidos que haga cumplir la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI), aunque reconoció que las autoridades municipales no cuentan con facultades legales para ejecutarla por cuenta propia.

A través de un video difundido en sus redes sociales bajo el título “Netanyahu es un criminal de guerra”, Mamdani explicó que su administración analizó las alternativas jurídicas disponibles ante una eventual visita del líder israelí a Nueva York, donde tradicionalmente participa cada septiembre de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que “Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra”.

Según indicó el alcalde, la revisión realizada por su equipo legal concluyó que la ciudad carece de autoridad independiente para aplicar la orden de captura emitida por la CPI. “Es evidente que no tengo la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden”, sostuvo en el mensaje. No obstante, agregó que “el gobierno federal sí la tiene” e instó a Washington a adherir a la Corte Penal Internacional y ejecutar la medida si Netanyahu ingresa al país.

Zohran Mamdani pidió al Gobierno federal que actúe ante una eventual visita de Netanyahu

Las declaraciones se producen pocos días después de que Mamdani, de 34 años y primer alcalde musulmán de Nueva York, afirmara en una entrevista con The New York Times que estaba trabajando junto al equipo jurídico de su administración para evaluar de qué manera podría concretarse el arresto del mandatario israelí por sus presuntos crímenes de guerra.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

La postura del jefe comunal generó una rápida reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, quien rechazó cualquier posibilidad de detener a Netanyahu durante una eventual visita a territorio norteamericano.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que el primer ministro israelí “no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia” mientras permanezca en Estados Unidos. Aunque Trump no mencionó directamente a Mamdani, sus declaraciones fueron interpretadas como una respuesta al planteo realizado por el alcalde neoyorquino.

La orden de arresto de la CPI contra Netanyahu sigue generando tensiones internacionales

Mamdani calificó en reiteradas oportunidades a Netanyahu como un “criminal de guerra”, en referencia a la orden de arresto dictada por la CPI por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados con la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Zohran Mamdani aseguró que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu es "un criminal de guerra". Foto: REUTERS

La Corte Penal Internacional emitió esa orden en noviembre de 2024, una decisión que fue rechazada por el Gobierno de Israel. Por su parte, Estados Unidos tampoco reconoce la jurisdicción de la CPI sobre sus ciudadanos ni sobre los de países aliados que no integran el Estatuto de Roma, entre ellos Israel.

La controversia vuelve a poner en primer plano el debate sobre el alcance de las decisiones de la justicia internacional y las dificultades para su aplicación cuando los países involucrados desconocen la autoridad del tribunal. En ese contexto, la posibilidad de una nueva visita de Netanyahu a Nueva York amenaza con profundizar el enfrentamiento político entre el alcalde de la ciudad, la Casa Blanca y los sectores que respaldan al Gobierno israelí en Estados Unidos.