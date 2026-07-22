El empleo juvenil, en crisis: los tres factores que afectan la entrada al mercado laboral a nivel global

Empleos, desempleo

El flagelo del desempleo juvenil crece día a día a nivel global y pone en alerta a gobiernos de todo el mundo por los problemas sociales que están generando.

Este problema surgió con fuerza en China, donde alertaron que la Generación Z cuenta con serios problemas para ingresar al mundo del trabajo formal.

Desempleo

La situación se volvió global y miles de jóvenes salieron a las calles en Kenia, Perú, Nepal, Indonesia y Filipinas, entre otros, para pedir soluciones de un problema que parece no tener solución.

Ante esto en India surgió movimiento “Cockroach Janta Party” (o Partido Popular de las Cucarachas), quien comenzó como un proyecto en broma en las redes sociales “para los jóvenes sobrecualificados, subempleados y políticamente frustrados”, pero que rápidamente acaparó la atención a nivel nacional.

Desempleo en Argentina

La situación en China

En el gigante asiático, la tasa del desempleo juvenil suele ser superior a la del desempleo general, ya que los jóvenes cuentan con menos experiencia y oportunidades para establecer contactos, pero esa diferencia se está ampliando en un número cada vez mayor de países.

Inteligencia artificial en China. Foto: X

En mayo, la tasa oficial de desempleo entre los jóvenes de entre 16 y 24 años de las zonas urbanas de China fue del 15,6%, según la agencia de noticias Reuters, basándose en datos de la Oficina Nacional de Estadística.

Las causas de este problema

El aumento de graduados, la desaceleración de las contrataciones y la IA complican aún más el inicio de sus carreras.

Inteligencia artificial, ChatGPT. Foto: REUTERS

La IA puede ser uno de los factores actuales que contribuyen al estancamiento del empleo juvenil, pero especialistas consideran que hay otros factores más importantes.

En estos momentos, las economías no son dinámicas y la creación de empleo simplemente no sigue el ritmo del número de jóvenes que buscan trabajo.