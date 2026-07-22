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Cuánto cobra un empleado de McDonald’s, Burger King y Starbucks en julio 2026: guía completa de salarios

Se trata de los cargos más buscados por jóvenes que acaban de finalizar sus estudios secundarios. La escala salarial completa de los empleados de comida rápida.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Empleados de comida rápida.
Empleados de comida rápida. Foto: Ekos Negocios
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Las principales cadenas de comida rápida confirmaron una actualización en la escala salarial de sus empleados. Se trata de McDonald’s, Burger King y Starbucks, tres compañías estadounidenses instaladas en la Argentina desde hace varios años.

Los nueva guía de salarios se dispuso con el cobro del haber del mes de julio 2026 para empleados de todas las categorías (cuyo haber variará dependiendo de la actividad que realice) sin importar la fecha de su ingreso.

Escala salarial: cuánto cobra un empleado de una cadena de comida rápida en julio de 2026

Los salarios de los empleados de comida rápida cambian dependiendo la función que desempeña dentro de la compañía, ya sea McDonald’s, Burger King o Starbucks. Además, en cada una de estas empresas, los valores finales del haber siempre van a depender de factores múltiples como:

  • Cantidad de horas trabajadas
  • Adicionales
  • Cuestiones particulares del cargo

Es decir que, al sueldo básico estipulado en la guía de salarios, se le deben sumar estos elementos en caso de que correspondiese.

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Cuánto gana un empleado junior en cadenas como McDonald’s, Burger King y Starbucks

En líneas generales, los empleos en comida rápida suelen ser muy buscados por jóvenes que acaban de finalizar la escuela y necesitan tiempo para poder estudiar en la Universidad. Muchos de ellos acceden a estas compañías como empleado junior en los que pueden realizar tareas como:

  • Atención al cliente
  • Mantenimiento
  • Preparación de pedidos

Se lo considera, por tanto, un empleado de categoría inicial o principiante. La escala salarial de julio 2026 dispuso para ellos un sueldo básico de $1.108.417 por mes.

En tanto, los peones de limpieza tienen un salario básico $1.163.517 y aquellos empleados de comida rápida que se encargan de la caja cobran un básico de $1.294.387.

Empleados de comida rápida
Starbucks abrió su primer local en nuestro país en 2008. Foto: Sport

Quiénes cobran mejor en las cadenas de comida rápida

Los sueldos del sector fast food aumentan considerablemente para aquellos que se dedican específicamente a la gastronomía o que estudiaron esta carrera como cocineros o chefs. Para estos empleados calificados el salario básico quedó fijado en $1.863.345 mensual, convirtiéndolos así en los empleados de comida rápida que mejor cobran dentro del sector.

Detrás de los cocineros se ubican aquellos que desempeñan tareas de liderazgo, administración y gestión del local.

  • Encargado: cobra un sueldo básico de $1.661.538.
  • Sub-encargado o líder B: cobra un sueldo básico de $1.619.864.
McDonald's está en la Argentina desde 1986. Foto: EFE

Cuáles son los adicionales que pueden aumentar el salario final

Existen diversos elementos adicionales que pueden hacer que los salarios de los empleados de comida rápida se incrementen a fin de mes. Algunos de esos conceptos están vinculados con los días de trabajo.

Por ejemplo, si una persona trabajó feriados o durante la noche, tendrá un adicional en su recibo de sueldo que se añadirá al básico. Otro punto que puede llegar a sumar un 14% es el plus por asistencia perfecta, también conocido como presentismo.

SueldosBurger KingMcDonaldsStarbucks
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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