La actividad económica cayó 0,5% en mayo, pero volvió a tener un leve crecimiento interanual

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La actividad económica registró una caída en la medición mensual y se contrajo 0,5% respecto a abril, según informó este miércoles el INDEC. En el acumulado del año (enero-mayo) aumentó 1,7%.

En materia interanual, se mantuvo en el sendero alcista y registró un leve crecimiento de 0,2% en mayo respecto al mismo mes de 2025.

Los sectores que traccionaron el incremento fueron el agro y la minería, aportando 1,2 puntos porcentuales (p. p.) al nivel general.

En el indicador tendencia-ciclo, que quita los factores de estacionalidad, subió 0,2% y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, siendo el ciclo más largo desde 2011.

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Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el EMAE anotó su tercer mes consecutivo con una suba en el indicador, aunque de menor escala. Si se toma en cuenta desde marzo —que fue el mes que repuntó contra febrero—, la economía tuvo una desaceleración en su crecimiento.

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Respecto a los sectores que lo conforman, ocho de los quince anotaron subas: las más destacadas fueron “Explotación de minas y canteras” (15,7%) y “Electricidad, gas y agua” (8%).

El sector industrial anotó una nueva caída (-5,6%), y junto a “Pesca” (-29,3%) y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” (-4,3%) le restaron 1,3 p.p. al índice general.

Actividad económica, Indec

El EMAE de cada sector, en mayo de 2026