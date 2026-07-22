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La actividad económica cayó 0,5% en mayo, pero volvió a tener un leve crecimiento interanual

El INDEC informó los resultados del Estimador Mensual de la Actividad Económica en el quinto mes del año. En relación al mismo mes del 2025, subió un 0,2%

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Actividad económica, industria, NA
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La actividad económica registró una caída en la medición mensual y se contrajo 0,5% respecto a abril, según informó este miércoles el INDEC. En el acumulado del año (enero-mayo) aumentó 1,7%.

En materia interanual, se mantuvo en el sendero alcista y registró un leve crecimiento de 0,2% en mayo respecto al mismo mes de 2025.

Los sectores que traccionaron el incremento fueron el agro y la minería, aportando 1,2 puntos porcentuales (p. p.) al nivel general.

En el indicador tendencia-ciclo, que quita los factores de estacionalidad, subió 0,2% y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, siendo el ciclo más largo desde 2011.

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Actividad económica, industria argentina, NA
Actividad económica, industria argentina, NA

Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el EMAE anotó su tercer mes consecutivo con una suba en el indicador, aunque de menor escala. Si se toma en cuenta desde marzo —que fue el mes que repuntó contra febrero—, la economía tuvo una desaceleración en su crecimiento.

Actividad económica, economía argentina, fábricas, empresas, NA
Actividad económica, economía argentina, fábricas, empresas, NA

Respecto a los sectores que lo conforman, ocho de los quince anotaron subas: las más destacadas fueron “Explotación de minas y canteras” (15,7%) y “Electricidad, gas y agua” (8%).

El sector industrial anotó una nueva caída (-5,6%), y junto a “Pesca” (-29,3%) y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” (-4,3%) le restaron 1,3 p.p. al índice general.

Actividad económica, Indec
Actividad económica, Indec

El EMAE de cada sector, en mayo de 2026

  • Explotación de minas y canteras: 15,7%.
  • Electricidad, gas y agua: 8%.
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 4,6%.
  • Construcción: 1,9%.
  • Intermediación financiera: 1,5%.
  • Servicios sociales y de salud: 0,8%.
  • Transporte y comunicaciones: 6,6%.
  • Impuestos netos de subsidios: 0,5%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%.
  • Enseñanza: -0,1%.
  • Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -1,3%.
  • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,4%.
  • Hoteles y restaurantes: -1,8%.
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -4,3%.
  • Industria manufacturera: -5,6%.
  • Pesca: -29,3%.
Actividad económicaINDECEconomía argentina
Matias Greisert
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