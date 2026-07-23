Aumenta el transporte público: cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Aumentos en los boletos del transporte público a partir del 1 de agosto. Foto: NA

Los boletos de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a aumentar desde el 1 de agosto. La actualización será de 3,9% y responde al esquema de ajuste automático que aplican la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que toma como referencia el último dato de inflación disponible (en este caso, el IPC de junio, que fue de 1,9%) y le suma dos puntos porcentuales adicionales. De esta manera, las tarifas registrarán el incremento más bajo en lo que va de 2026.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo de las líneas que operan exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires pasará a costar $853,01, mientras que en los servicios bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires superará los $1100. El ajuste se producirá apenas un mes después de las subas aplicadas en julio, cuando las tarifas se incrementaron 4,1% en CABA y 4,3% en territorio bonaerense.

El boleto mínimo de las líneas que operan exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires pasará a costar $853,01. Foto: NA (Martín Zabala)

A pesar de tratarse del menor aumento mensual del año, las tarifas del transporte automotor acumulan fuertes subas en 2026. Según los datos vigentes, los boletos registran un alza de 61,59% en la provincia de Buenos Aires y de 38,32% en la Ciudad, porcentajes que se ubican muy por encima de la inflación acumulada del período, estimada en 16,8%. De todos modos, para que las nuevas tarifas entren en vigencia, aún resta que las administraciones de Jorge Macri y Axel Kicillof formalicen la medida mediante las correspondientes resoluciones en los boletines oficiales.

Cuánto costará el boleto en CABA a partir de agosto

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $853,01

Recorrido de 3 a 6 km: $948,14

Recorrido de 6 a 12 km: $1020,84

Recorrido de 12 a 27 km: $1093,91

Las 28 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Cuánto costará el boleto en PBA a partir de agosto

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $1105,48

Tramo de 3 a 6 km: $1243,65

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1381,84

Viajes de 12 a 27 km: $1658,21

Viajes de más de 27 km: $1949,51

El aumento se aplicará a las líneas numeradas del 200 en adelante.

Los boletos registran un alza de 61,59% en la provincia de Buenos Aires y de 38,32% en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Martín Zabala)

Aumentos en el subte

En la Ciudad, subirán 3,9% las tarifas del subte. A partir del 1 de agosto costará $1685,26.

Aumentos en los peajes

Desde el 1 de agosto, los peajes en la Ciudad aumentarán también un 3,9%. Al igual que el boleto de colectivo y el subte, la actualización mensual se realiza con el dato de IPC sumado otro 2%.

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas : $1958,75 (y $3134,40 en hora pico)

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura : $4701,49 (y $6662,77 en hora pico)

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7443,86 (y $10.969,76 en hora pico)

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas : $1175,45 (y $1410,21 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura : $1958,75 (y $2769,96 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3525,94 (y $5093,16 en hora pico)

Autopista Alberti