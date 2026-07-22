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Axel Kicillof y Lucas Ghi inauguraron el nuevo Centro de Salud Papa Francisco en Castelar

El espacio cuenta con equipamiento moderno y tecnología de última generación para fortalecer la atención sanitaria en el distrito.

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Inauguran el Centro de Salud Papa Francisco.
Inauguran el Centro de Salud Papa Francisco. Foto: Municipalidad de Morón
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El intendente de Morón Lucas Ghi y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguraron el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Papa Francisco, ubicado en Los Criollos y Corrientes, Castelar sur. El espacio cuenta con equipamiento moderno y tecnología de última generación para fortalecer la atención sanitaria en el distrito.

El acto también contó con la participación del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis; la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco; y el secretario de Salud del Municipio de Morón, Jacobo Netel.

Durante la inauguración, el intendente Lucas Ghi destacó: “Nos encontramos permanentemente trabajando para llevar adelante una política sanitaria eficiente. Este es el tercer Centro de Salud que inaugura Axel aquí en Morón”.

Axel Kicillof y Lucas Ghi inauguraron el nuevo Centro de Salud Papa Francisco en Castelar.

Y agregó: “El pueblo de Morón valora enormemente el esfuerzo que hace la Provincia. Este centro de salud demuestra que el Estado puede ser eficiente para brindar respuestas a la gente”.

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Por su parte, el gobernador Axel Kicillof afirmó: “A ese modelo de deserción y crueldad, en la Provincia de Buenos Aires le respondemos con hechos concretos que benefician a la gente. Este nuevo centro de salud es exactamente lo que Morón necesitaba para cuidar a sus vecinos”.

En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló: “Estamos construyendo un sistema de salud integrado que pone en el centro la atención primaria y la prevención. Este CAPS, el N.° 208 que inauguramos, expresa la convicción de acercar el Estado a cada barrio para garantizar un acceso más equitativo”.

Inauguran el Centro de Salud Papa Francisco
Inauguran el Centro de Salud Papa Francisco. Foto: Municipalidad de Morón

Cómo es el nuevo centro de salud inaugurado en Castelar

El nuevo CAPS cuenta con cuatro consultorios generales, un consultorio de ginecología y uno de odontología, además de áreas de enfermería, vacunatorio, farmacia y administración. También dispone de sanitarios adaptados, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y espacios de espera.

Allí se brindarán servicios de medicina general, obstetricia, odontología, enfermería, vacunación, farmacia y diversas propuestas de promoción y prevención de la salud.

Cabe destacar que el nuevo edificio reemplaza al CAPS Almafuerte, que funcionaba en un espacio cedido por la Sociedad de Fomento Almafuerte (Gregoria Pérez 131, Castelar). El Municipio adquirió el terreno, que había quedado abandonado, para convertirlo primero en un espacio destinado a las infancias y ahora también en este centro de salud. La nueva sede permite ampliar y mejorar las prestaciones en un edificio propio, especialmente diseñado para optimizar la calidad de atención de la comunidad.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; integrantes del gabinete municipal; trabajadores y trabajadoras de la salud; y vecinos y vecinas.

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