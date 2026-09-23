Edith Hermida dejó el programa de Santiago del Moro para sumarse a MasterChef: “Es una decisión que me costó”

Edith Hermida. Foto: Instagram/edithhermida

En los últimos días trascendió que Edith Hermida renunció al programa de radio El Club del Moro para participar de MasterChef Celebrity. Ahora, en diálogo con Yanina Latorre, la conductora habló sobre las versiones de conflictos internos y explicó por qué le costó tanto tomar la decisión de alejarse del ciclo.

Edith decidió dar un paso al costado de El Club del Moro, el ciclo de La 100 que encabeza Santiago del Moro, para concentrarse en su próximo desafío televisivo y gastronómico. Su salida, después de casi tres años, generó rumores sobre la relación que mantenía con algunas de sus compañeras, algo que se encargó de negar rotundamente.

En diálogo con SQP, durante la presentación de MasterChef Celebrity, la conductora de Bendita habló sobre su despedida y evitó atribuirles intenciones a Maju Lozano y Costa, con quienes compartía el programa de radio.

Edith Hermida se une a MasterChef. Foto: Instagram/edithhermida

Qué dijo Edith Hermida tras su salida de El Club del Moro

La periodista fue consultada por las versiones que relacionaban su renuncia con supuestas diferencias dentro del equipo. Sin embargo, su respuesta apuntó a las exigencias de su nueva etapa laboral y al valor que tenía el programa para ella.

Hermida reconoció que abandonar el ciclo no fue una decisión sencilla: “Es una decisión que me costó”, explicó. Durante la entrevista, destacó el lugar que ocupa la emisión de Santiago del Moro y explicó que el reconocimiento que tiene el programa influyó en lo difícil que fue despedirse.

“Es un programa número uno, real”, señaló, al referirse a la importancia de El Club del Moro y la relación profesional que había construido durante su permanencia.

La conductora también se mostró afectuosa al hablar de sus compañeras y sostuvo que hubiera querido seguir trabajando con ellas. “Yo me llevaba bien con las chicas, yo las quiero”, afirmó, en respuesta a las preguntas sobre su relación con Maju Lozano y Costa.

Edith Hermida se prepara para su debut en MasterChef Celebrity

El nuevo proyecto de la conductora será su incorporación a MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe que comenzará el lunes 28 de septiembre.

Hermida participará de la competencia mientras continúa con su trabajo en Bendita. En esta edición, Wanda Nara estará al frente del programa y compartirá pantalla con figuras como Elizabeth “La Negra” Vernaci, Lizy Tagliani, Karina Mazzocco, Grego Rossello, Marta Fort y Alejandro Lerner.

En tanto, Daniela De Lucía ocupará el lugar que dejó Hermida en El Club del Moro, según se anunció tras la salida de la periodista.