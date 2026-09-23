Milei en Estados Unidos: discurso ante la ONU, reuniones con empresarios y una exposición en Nueva York

Javier Milei. Foto: NA

Javier Milei dará su discurso este miércoles a las 12 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en medio de las tensiones internacionales y los conflictos regionales, y se espera que allí plantee los principales lineamientos de su política exterior, además de referirse al vínculo estratégico con Estados Unidos e Israel y a la posición argentina frente a los desafíos globales.

Luego, a las 16, el mandatario encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute.

Según se anticipó, durante el encuentro hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

Este miércoles el presidente hablará ante la Asamblea General de la ONU y mantendrá distintos encuentros. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

Más tarde, a las 18, Milei se reunirá con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización. La agenda del miércoles finalizará a las 19.30, cuando mantendrá una reunión con el rabino Simón Jacobson.

La agenda de Milei para el jueves

El jueves 24, a las 13, el Presidente brindará una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras de mayor relevancia de Estados Unidos.

Su regreso a la Argentina está previsto para las 21 del mismo jueves. El vuelo presidencial arribaría a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes 25 a las 8.30.

El encuentro Trump - Milei

Javier Milei compartió con su par de Estados Unidos, Donald Trump, una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la coordinación regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. El encuentro se desarrolló este martes 22 de septiembre en el marco de la agenda del líder de La Libertad Avanza en Nueva York por la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Antes del ingreso de Trump al encuentro, Milei tuvo una breve intervención en la que planteó la posición de la Argentina frente a los desafíos de seguridad de la región y sostuvo que la protección de un país también está vinculada con la de sus vecinos y aliados. “Creemos que en este nuevo mundo la seguridad de un país es extensiva a la de sus vecinos y a los aliados más inmediatos”, señaló.

La actividad se produjo mientras el líder de La Libertad Avanza desarrolla su agenda en Nueva York, donde además tiene previsto reunirse con Rubio y este miércoles pronunciará su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Foto: via REUTERS

En ese sentido, afirmó que la Argentina busca asumir “un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica”.

También mencionó como desafíos estratégicos para el país la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida y vinculó ese objetivo con la intención de fortalecer la posición de la Argentina como aliado estratégico. “Eso es uno de los compromisos de nuestra administración, que es una herramienta fundamental para proyectarnos como el aliado estratégico que queremos ser”, sostuvo.