Frío polar en el AMBA: cuándo bajará la temperatura y dónde podría aparecer escarcha

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

El clima volverá a transformarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires después de varios días atravesados por las lluvias, la humedad y la inestabilidad. El avance de una masa de aire de origen polar producirá una caída importante de las temperaturas y obligará a recuperar los abrigos más pesados antes de lo previsto.

El cambio no será inmediato, sino progresivo. Durante las próximas jornadas, el ingreso de viento frío desde el sector sur modificará las condiciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El descenso se hará mucho más evidente durante el fin de semana, cuando las marcas térmicas podrían ubicarse entre las más bajas de septiembre.

Además del frío, el pronóstico anticipa períodos con viento intenso. Las ráfagas contribuirán a generar una sensación térmica inferior a la temperatura registrada, especialmente en espacios abiertos, zonas cercanas al Río de la Plata y sectores con poca protección urbana.

Cuándo comenzará a sentirse el frío polar en Buenos Aires

El primer descenso relevante se percibirá el viernes 4 de septiembre, con una temperatura mínima estimada en aproximadamente 7 grados. Aunque durante la tarde todavía podrían registrarse condiciones relativamente moderadas, el ambiente comenzará a cambiar como consecuencia del ingreso de aire más frío.

Pronóstico extendido en el AMBA Foto: Meteored

La transformación más notoria llegará el sábado 5 de septiembre. El viento rotará al sur y podrá presentar ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora, favoreciendo una caída mucho más pronunciada de los registros térmicos. Para esa jornada se espera una máxima de alrededor de 12 grados, por lo que el frío se mantendrá incluso durante las horas centrales del día.

La combinación entre temperaturas bajas y viento sostenido puede hacer que la sensación térmica resulte especialmente incómoda durante la mañana y después de la caída del sol. Por ese motivo, quienes deban realizar actividades al aire libre tendrán que considerar no solamente la temperatura anunciada, sino también la intensidad del viento.

El día más frío del fin de semana en el AMBA

El momento de mayor intensidad se produciría el domingo 6 de septiembre. El pronóstico prevé una mínima cercana a los 2 grados y una máxima que difícilmente superaría los 10 grados en el AMBA. De cumplirse estas proyecciones, será una jornada plenamente invernal a pesar de encontrarse en el inicio de la primavera meteorológica.

Frío en el AMBA Foto: NA

Las primeras horas serán las más exigentes. En localidades alejadas del centro porteño y en sectores suburbanos con menor densidad de construcciones, los termómetros podrían mostrar valores todavía más bajos. La diferencia se explica porque las áreas urbanizadas conservan parte del calor acumulado durante el día, mientras que los espacios abiertos se enfrían con mayor rapidez durante la madrugada.

También será importante prestar atención a las mascotas, las plantas sensibles y las personas que se encuentren expuestas durante períodos prolongados. Los adultos mayores y los niños suelen ser especialmente vulnerables frente a los cambios bruscos de temperatura.

Dónde podrían registrarse heladas y escarcha

Con mínimas próximas a los 0 grados, aumentará la posibilidad de observar escarcha sobre automóviles, techos, pasto y otras superficies expuestas. El fenómeno tendría mayores probabilidades de aparecer en áreas abiertas del conurbano bonaerense, especialmente en localidades periféricas y zonas con abundante vegetación.

El Servicio Meteorológico Nacional explica que una helada meteorológica ocurre cuando la temperatura del aire desciende por debajo de los 0 °C. Sin embargo, la temperatura registrada a pocos centímetros del suelo puede ser varios grados inferior a la medida dentro del abrigo meteorológico. Por eso, puede formarse hielo sobre determinadas superficies aunque la mínima informada para una localidad se mantenga levemente por encima de cero.

No todas las heladas se producen de la misma manera. Las radiativas suelen aparecer en noches despejadas y con poco viento, debido a la rápida pérdida de energía del suelo. Las advectivas, en cambio, están vinculadas con el ingreso de aire muy frío a gran escala y pueden abarcar regiones extensas.

En esta oportunidad, el avance de la masa de aire frío será el factor decisivo para el desplome térmico. No obstante, la formación concreta de escarcha dependerá de condiciones locales como la humedad, la nubosidad, el viento, el tipo de superficie y la temperatura alcanzada cerca del suelo.

Qué diferencia existe entre escarcha y helada

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, helada y escarcha no describen exactamente lo mismo. La helada está relacionada con el descenso de la temperatura del aire o de la superficie hasta niveles capaces de generar congelamiento. La escarcha, en cambio, es el depósito visible de pequeños cristales de hielo sobre objetos fríos.

Esto significa que puede producirse una helada sin que necesariamente aparezca una capa blanca fácilmente observable. Del mismo modo, algunos sectores pueden amanecer con escarcha mientras que las estaciones meteorológicas cercanas informan temperaturas ligeramente superiores a los 0 grados.

Cuándo comenzará a subir nuevamente la temperatura

El frío más extremo no se prolongaría durante demasiados días. A partir del lunes 7 de septiembre comenzaría una recuperación lenta, con una mínima estimada en 5 grados. Las mañanas seguirán siendo frías, pero las temperaturas máximas mostrarán una tendencia ascendente.

Hacia el miércoles 9 de septiembre, las marcas podrían aproximarse nuevamente a los 18 grados durante la tarde. De todos modos, la amplitud térmica seguirá siendo importante, por lo que habrá una diferencia considerable entre las primeras horas y el momento más templado del día.