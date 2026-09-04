comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 04 de septiembre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Piscis.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Piscis, signo de Agua regido por Neptuno, recibe hoy 04 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Hoy no será una jornada muy entusiasta y tu estado de ánimo se verá por los suelos. No tomes decisiones importantes. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Piscis en el amor hoy

No seas tan exigente con tus seres más cercanos. Deberías hacer la vista gorda a las pequeñas confusiones de tu pareja.

Salud y energía de Piscis este día 04 de septiembre de 2026

Déjate tentar por las nuevas proposiciones. Atrévete a nuevas experiencias y muestra también tu mundo.

Horóscopo laboral de Piscis para hoy

Podrás poner en marcha tus planes, tendrás la energía para hacer ahora lo que te propongas. Es buen momento para pedir préstamos.

¿Cuáles son las fechas de Piscis?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Piscis?

Piscis pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Piscis?

Piscis es más compatible con Cáncer, Escorpio, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Piscis?

El número de la suerte de Piscis es el 7.

¿Cómo es la personalidad de Piscis?

Piscis es un signo compasivo, artístico y soñador.

Piscishoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Escorpio:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 04 de septiembre de 2026

    Escorpio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 04 de septiembre de 2026

  2. Horóscopo diario:las revelaciones para Virgo este 04 de septiembre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Virgo este 04 de septiembre de 2026

  3. Horóscopo diario:las revelaciones para Libra este 04 de septiembre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Libra este 04 de septiembre de 2026

  4. Horóscopo de Leo hoy:descubre lo que los astros tienen para ti este 04 de septiembre de 2026

    Horóscopo de Leo hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 04 de septiembre de 2026

  5. ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Géminis para el 04 de septiembre de 2026

    ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Géminis para el 04 de septiembre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas:el Gobierno oficializó aumento de fondos para Defensa y activa un nuevo régimen de sanciones

Malvinas: el Gobierno oficializó aumento de fondos para Defensa y activa un nuevo régimen de sanciones

Así fue la reacción de la prensa británica tras la cadena nacional de Milei por Malvinas:“Es algo del pasado”

El contundente ultimátum de Milei a las empresas que operen en Malvinas:“No se pueden hacer las dos cosas”

Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas y sanciones para frenar la explotación petrolera en Malvinas

Economía

ANSES:quiénes cobran el viernes 4 de septiembre y cuándo comienza el calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran el viernes 4 de septiembre y cuándo comienza el calendario de pagos

Despidos masivos en Granja Tres Arroyos:desvincularon a 1.000 empleados en dos días

Se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos:cerró 20 sucursales

Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino presentaron iniciativas para proteger a las familias del sobreendeudamiento

Internacionales

Buscan voluntarios para cumplir con solo 3 horas diarias de trabajo:brindan alojamiento gratis y 2 días libres en un hermoso destino de España

Buscan voluntarios para cumplir con solo 3 horas diarias de trabajo: brindan alojamiento gratis y 2 días libres en un hermoso destino de España

Ofrecen viviendas subsidiadas para mayores de 55 años:quiénes pueden acceder hoy a uno de los 83 apartamentos en el Bronx

¿Cómo fue el megaoperativo en Florida donde rescataron a 163 menores víctimas de trata?

Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev:hubo tres heridos, varios detenidos y desató la furia de Zelenski