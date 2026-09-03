¿Cómo fue el megaoperativo en Florida donde rescataron a 163 menores víctimas de trata?

Las autoridades rescataron a 163 me Foto: Florida Department of Law Enforcement

En lo que las autoridades estadounidenses calificaron como la mayor ofensiva de búsqueda y recuperación infantil en la historia del estado de Florida, las fuerzas de seguridad lograron rescatar a 163 menores de edad que se encontraban desaparecidos o eran víctimas de redes de trata, abusos y explotación. El despliegue, bautizado como “Operación Escudo Estatal” (Operation Statewide Shield), se llevó a cabo durante cinco jornadas intensivas entre el 17 y el 21 de agosto de 2026 y fue anunciado formalmente por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, y el comisionado del Departamento de Policía de Florida (FDLE), Mark Glass.

Los detalles del operativo histórico en Florida

1. El mapa del despliegue: una red táctica en todo el estado

A diferencia de operativos anteriores ejecutados bajo el mando exclusivo de agencias federales, la Operación Escudo Estatal fue planificada y liderada de forma directa por las autoridades del estado de Florida, en coordinación con trece oficinas de alguaciles, departamentos policiales municipales y organizaciones sin fines de lucro.

El operativo dividió el territorio en nodos regionales de inteligencia en tiempo real y patrullaje táctico, donde se registraron rescates estratégicos en los principales centros urbanos:

Tampa Bay: 46 menores recuperados.

Miami: 41 menores recuperados.

Jacksonville: 32 menores recuperados.

Orlando: 21 menores recuperados.

Fort Myers: 12 menores recuperados.

Pensacola: 8 menores recuperados.

Tallahassee: 3 menores recuperados.

2. El perfil de las víctimas y las redes de explotación

Los menores rescatados abarcan un rango de edad que va desde bebés de 2 meses hasta adolescentes de 17 años. Las autoridades precisaron que las víctimas no pertenecían a un único grupo criminal aislado, sino que respondían a una combinación de casos complejos:

Menores desaparecidos y en fuga: adolescentes que escaparon de sus hogares e ingresaron en circuitos de extrema vulnerabilidad, convirtiéndose en blancos fáciles para depredadores adultos.

Explotación y trata: niños atrapados en esquemas de tráfico sexual o explotación laboral.

Negligencia y abuso severo: menores expuestos a entornos delictivos, maltrato físico o violencia intrafamiliar.

“Muchos de estos niños sufrieron graves abusos y fueron victimizados por personas que se aprovechan de los más vulnerables. Gracias al trabajo conjunto, hoy están a salvo y recibiendo la atención que merecen”, destacó el fiscal general James Uthmeier durante la conferencia de prensa oficial.

3. Ramificaciones internacionales

Aunque el foco principal estuvo en Florida, la inteligencia recopilada permitió extender los procedimientos a otros seis estados de Estados Unidos (Alabama, California, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio y Tennessee) y Puerto Rico.

Además, la cooperación transfronteriza permitió ubicar y resguardar a menores en doce países, entre los que se incluyeron Brasil, Canadá, Colombia, España, Italia, Jamaica y México.

4. Asistencia médica y contención centrada en el trauma

Uno de los pilares de la operación fue la respuesta posterior al rescate. Los menores recuperados fueron trasladados de inmediato a centros de recuperación regionales especializados, diseñados bajo un protocolo enfocado en el trauma. En estos centros, los equipos multidisciplinarios brindaron:

Evaluaciones médicas integrales.

Atención psicológica de urgencia y contención emocional.

Intervención de trabajadores sociales y defensores de víctimas.

Proceso de reunificación familiar o derivación a sistemas de protección infantil.

5. Arrestos y acciones judiciales en marcha

Las fuerzas de seguridad confirmaron las primeras detenciones de sospechosos acusados de delitos graves, entre ellos actos lascivos con menores, agresión sexual violenta e interferencia en la custodia infantil.

Desde la Fiscalía General advirtieron que la investigación continúa abierta y que en los próximos días se formalizarán nuevas órdenes de arresto contra adultos implicados en la explotación de los niños rescatados.