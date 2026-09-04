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Argentina avanza en la integración de sus F-16 y P-3C Orión para futuras operaciones conjuntas

La Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina realizaron una jornada técnica en Río Cuarto para avanzar en la interoperabilidad entre los cazas F-16 y los aviones de patrulla marítima P-3C Orión. El objetivo es desarrollar procedimientos y redes tácticas comunes para compartir información y mejorar la coordinación en futuras operaciones conjuntas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Interoperabilidad de las Fuerzas Armadas Argentinas.
Interoperabilidad de las Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Zona Militar.
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La Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina dieron un primer paso concreto para integrar sus nuevas capacidades aéreas. El 27 de agosto, personal de ambas fuerzas participó de una jornada de intercambio técnico en el Área Material Río Cuarto, con el objetivo de coordinar procedimientos y avanzar en la interoperabilidad entre los F-16 y los aviones de patrulla marítima P-3C Orión.

Los aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Zona Militar

F-16 y P-3C Orión, hacia una operación conjunta

La actividad contó con integrantes de la Fuerza Aeronaval N.º 3, responsable de operar los P-3C Orión de la Armada, quienes trabajaron junto al personal del Escuadrón F-16 de la Fuerza Aérea.

Durante el encuentro se realizaron exposiciones sobre las capacidades de combate de los sistemas F-16AM/BM y se analizaron diferentes alternativas de integración con participación de personal del gobierno de Estados Unidos. Uno de los principales objetivos fue avanzar en la estandarización de procedimientos y en la implementación de redes tácticas que permitan compartir información entre ambas plataformas.

El desarrollo de una arquitectura común de intercambio de datos resulta especialmente importante debido a las funciones complementarias de estos aviones. Mientras los P-3C están destinados principalmente a tareas de vigilancia y exploración marítima, los F-16 representan el nuevo componente de combate supersónico de la aviación militar argentina.

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La jornada constituye así un primer acercamiento formal para aprovechar de manera conjunta capacidades que hasta ahora se habían desarrollado mayormente por separado.

Una integración que había sido anticipada

La actividad había sido anticipada días atrás, luego de la participación de los P-3C Orión en el Ejercicio Fraterno XXXIX. Tras finalizar ese despliegue, los aviones de la Armada se trasladaron al Área Material Río Cuarto para desarrollar actividades junto con los F-16.

El foco estuvo puesto especialmente en la integración de los enlaces de datos, una herramienta que puede permitir que la información obtenida por una aeronave sea compartida con otras plataformas en tiempo real, mejorando la conciencia situacional y la coordinación durante futuras operaciones.

El objetivo ahora es que estos procedimientos puedan ser perfeccionados y posteriormente puestos a prueba en ejercitaciones conjuntas.

Argentina amplía su flota de F-16

El proceso de integración se desarrolla mientras la Fuerza Aérea avanza con la incorporación de nuevos F-16 procedentes de Dinamarca.

Está previsto que hacia fines de septiembre llegue a la Argentina un segundo lote de seis aeronaves, adelantando los plazos que inicialmente ubicaban esa entrega en diciembre. Estos ejemplares se sumarán progresivamente a la flota de 24 F-16AM/BM adquirida por Argentina.

La incorporación permitirá continuar fortaleciendo las capacidades de combate y entrenamiento de la Fuerza Aérea, mientras se consolida el Área Material Río Cuarto como uno de los principales puntos de actividad vinculados con el nuevo sistema de armas.

La Armada también suma un nuevo P-3C Orión

En paralelo, la Armada Argentina espera incorporar durante octubre un tercer P-3C Orión, identificado como 3298 y anteriormente operado por Noruega.

La aeronave completó trabajos de inspección y mantenimiento en Estados Unidos y avanzaba en su proceso de puesta a punto y pintura antes de su traslado hacia la Argentina.

Su incorporación permitirá incrementar la disponibilidad de medios destinados a la vigilancia y exploración marítima, particularmente sobre el Atlántico Sur y la Zona Económica Exclusiva argentina.

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Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Argentina.gob.ar

El desafío de avanzar hacia una capacidad conjunta

La interoperabilidad entre los P-3C Orión y los F-16 puede convertirse en uno de los aspectos más relevantes del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.

La posibilidad de compartir información táctica entre aviones de patrulla marítima y cazas de combate permitiría mejorar las capacidades de detección, vigilancia y respuesta, además de avanzar hacia operaciones coordinadas entre distintos dominios.

En ese escenario, el encuentro realizado en Río Cuarto representa algo más que un intercambio técnico: constituye el primer paso para desarrollar procedimientos y sistemas comunes que posteriormente podrán ser evaluados en ejercicios operativos y contribuir a una mayor integración de las capacidades aéreas argentinas.

Fuerza Aérea ArgentinaArmada Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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