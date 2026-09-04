ANSES: quiénes cobran el viernes 4 de septiembre y cuándo comienza el calendario de pagos

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La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, avanza con la organización de su calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026. Ante las consultas de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, una de las preguntas más frecuentes es quiénes cobran el viernes 4 de septiembre.

Según los cronogramas publicados para las principales prestaciones, el viernes 4 de septiembre de 2026 no hay pagos generales programados por terminación de DNI. El calendario mensual comienza oficialmente el martes 8 de septiembre, cuando se habilitarán los primeros depósitos para distintos grupos de beneficiarios.

Esto significa que quienes reciben una jubilación, una pensión, la Asignación Universal por Hijo, una asignación familiar o una Pensión No Contributiva deberán esperar al inicio del cronograma o consultar su liquidación personal, ya que la fecha puede depender de la prestación y de la terminación del documento.

¿Quiénes cobran por ANSES el viernes 4 de septiembre?

De acuerdo con el calendario general difundido para septiembre de 2026, no existe una tanda masiva de pagos de ANSES prevista para el viernes 4 de septiembre. Las fechas informadas para jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares y Pensiones No Contributivas comienzan a partir del martes 8.

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Sin embargo, una persona podría encontrar una acreditación individual pendiente, un pago retroactivo o una liquidación correspondiente a un trámite particular. Por ese motivo, el dato definitivo siempre debe verificarse mediante mi ANSES, donde se puede consultar la fecha, el lugar y el medio de cobro asociado a cada beneficio. El trámite es gratuito y se realiza en línea con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuándo comienzan los pagos de ANSES en septiembre de 2026

El cronograma de septiembre comienza el martes 8, fecha en la que cobrarán varios de los primeros grupos organizados por terminación de DNI. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con documentos finalizados en 0, además de titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación.

Ese mismo martes también comenzará el esquema de las Pensiones No Contributivas, con el pago para documentos terminados en 0 y 1. El cronograma continuará durante los días hábiles siguientes y se extenderá, según la prestación, hasta la última semana del mes.

Primeros jubilados y pensionados que cobran en septiembre

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el mínimo tendrán el siguiente comienzo de calendario:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

Luego continuarán las terminaciones 5, 6, 7, 8 y 9 entre el 15 y el 21 de septiembre. Por lo tanto, el primer viernes con pagos previstos para este grupo será el 11 de septiembre, no el viernes 4.

En el caso de quienes perciben una jubilación o pensión superior al haber mínimo, los pagos comenzarán el martes 22 de septiembre para documentos terminados en 0 y 1. Las demás terminaciones tendrán sus depósitos entre el 23 y el 28 de septiembre.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: cuándo se cobra

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo también comenzarán a cobrar el martes 8 de septiembre. Ese día se acreditará el beneficio a las personas con documentos terminados en 0, mientras que el miércoles 9 corresponderá a los DNI finalizados en 1.

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El jueves 10 cobrarán los documentos terminados en 2 y el viernes 11 será el turno de los beneficiarios con DNI finalizados en 3. El esquema seguirá de manera escalonada durante la segunda y tercera semana del mes.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Para evitar errores o confusiones, ANSES recomienda realizar la consulta personal. Los beneficiarios pueden ingresar en mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección Cobros y seleccionar la opción para consultar la fecha y el medio de cobro.

También es posible revisar el calendario según el tipo de prestación y la terminación del DNI. Esta consulta alcanza a jubilaciones, pensiones, AUH, Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.

La respuesta definitiva sobre el viernes 4 de septiembre

En conclusión, el viernes 4 de septiembre de 2026 no cobran los grupos principales incluidos en el calendario general de ANSES. Los primeros pagos del mes comenzarán el martes 8 y se organizarán según la prestación y la terminación del DNI.

Quienes esperen un pago retroactivo, una liquidación extraordinaria o una acreditación individual deben consultar directamente en mi ANSES, ya que esos casos pueden no coincidir con el calendario masivo. La recomendación es verificar siempre la información oficial antes de concurrir al banco o realizar cualquier gestión.