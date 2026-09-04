comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Virgo este 04 de septiembre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Virgo.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Virgo, signo de Tierra regido por Mercurio, recibe hoy 04 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Un encuentro con tus seres queridos te alegrará el día. Puede que exista alguien que quiera acompañarte. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Virgo en el amor hoy

Excelente día para abandonar la rutina. No temas sacar a luz toda tu sensualidad en cualquier rincón de tu casa.

Salud y energía de Virgo este día 04 de septiembre de 2026

Nada mejor para poner el broche a este día que una cena en un lugar hermoso. Es una noche para disfrutar de las cosas bellas de la vida.

Horóscopo laboral de Virgo para hoy

Posibles conflictos a nivel laboral ocuparán un gran lugar en tus pensamientos. Debes calmarte y repensar los pasos a seguir.

¿Cuáles son las fechas de Virgo?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Virgo?

Virgo pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Virgo?

Virgo es más compatible con Tauro, Capricornio, Cáncer. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Virgo?

El número de la suerte de Virgo es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Virgo?

Virgo es un signo analítico, perfeccionista y trabajador.

Virgohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Escorpio:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 04 de septiembre de 2026

    Escorpio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 04 de septiembre de 2026

  2. ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 04 de septiembre de 2026

    ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 04 de septiembre de 2026

  3. Horóscopo diario:las revelaciones para Libra este 04 de septiembre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Libra este 04 de septiembre de 2026

  4. Horóscopo de Leo hoy:descubre lo que los astros tienen para ti este 04 de septiembre de 2026

    Horóscopo de Leo hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 04 de septiembre de 2026

  5. ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Géminis para el 04 de septiembre de 2026

    ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Géminis para el 04 de septiembre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas:el Gobierno oficializó aumento de fondos para Defensa y activa un nuevo régimen de sanciones

Malvinas: el Gobierno oficializó aumento de fondos para Defensa y activa un nuevo régimen de sanciones

Así fue la reacción de la prensa británica tras la cadena nacional de Milei por Malvinas:“Es algo del pasado”

El contundente ultimátum de Milei a las empresas que operen en Malvinas:“No se pueden hacer las dos cosas”

Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas y sanciones para frenar la explotación petrolera en Malvinas

Economía

ANSES:quiénes cobran el viernes 4 de septiembre y cuándo comienza el calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran el viernes 4 de septiembre y cuándo comienza el calendario de pagos

Despidos masivos en Granja Tres Arroyos:desvincularon a 1.000 empleados en dos días

Se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos:cerró 20 sucursales

Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino presentaron iniciativas para proteger a las familias del sobreendeudamiento

Internacionales

Buscan voluntarios para cumplir con solo 3 horas diarias de trabajo:brindan alojamiento gratis y 2 días libres en un hermoso destino de España

Buscan voluntarios para cumplir con solo 3 horas diarias de trabajo: brindan alojamiento gratis y 2 días libres en un hermoso destino de España

Ofrecen viviendas subsidiadas para mayores de 55 años:quiénes pueden acceder hoy a uno de los 83 apartamentos en el Bronx

¿Cómo fue el megaoperativo en Florida donde rescataron a 163 menores víctimas de trata?

Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev:hubo tres heridos, varios detenidos y desató la furia de Zelenski