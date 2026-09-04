Así fue la reacción de la prensa británica tras la cadena nacional de Milei por Malvinas: “Es algo del pasado”

El portal Sky News relativizó lo dicho por el presidente argentino. Foto: Captura de pantalla Sky News

La contundente cadena nacional del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas generó un impacto inmediato al otro lado del Atlántico. Mientras el Gobierno nacional alista un proyecto de ley y un paquete de decretos para frenar la explotación petrolera ilegítima, la respuesta de la prensa británica no tardó en llegar con un marcado intento de desestimar la ofensiva diplomática.

El medio Sky News analizó el mensaje del presidente y puso el foco en el duro reclamo argentino contra el incumplimiento sistemático de las resoluciones de las Naciones Unidas frente a las acciones unilaterales en el archipiélago. Sin embargo, lejos de acusar recibo de la presión económica, un columnista del portal británico desató la polémica con declaraciones categóricas y de fuerte contenido político.

“Que cualquier líder argentino afirme que las Malvinas le pertenecen es algo del pasado. Es una postura que se remonta a muchos años atrás”, lanzó el analista del medio inglés, quien redobló la apuesta con un cuestionamiento histórico directo: “Cabe recordar que Argentina nunca ha tenido soberanía sobre las Malvinas; la reclamación británica es anterior a la creación de Argentina”.

Cadena nacional de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas. Foto: Captura

Por otra parte, The Independent publicó una columna firmada por su editor político, David Maddox, bajo el título Trump’s Falklands move shows Britain must be ready to defend itself (“El movimiento de Trump sobre las Malvinas demuestra que el Reino Unido debe estar preparado para defenderse”).

El análisis expuso la compleja encrucijada que enfrenta el primer ministro británico, Andy Burnham, acorralado por el deterioro del presupuesto de defensa y la pérdida de aliados estratégicos en el mapa global. Para el medio inglés, el país europeo transita un momento de total fragilidad institucional.

El eje central del artículo sostuvo que la postura adoptada por la administración de Donald Trump al replantear su visión histórica sobre las Islas Malvinas desnudó la soledad geopolítica de la corona. Según el editor político, el Reino Unido es percibido como un actor “cada vez más débil” tanto por sus competidores directos como por sus socios tradicionales.

El portal británico expuso las consecuencias de las declaraciones de Trump sobre Malvinas y la cadena nacional de Milei. Foto: Captura de pantalla The Independent

Las señales de la Casa Blanca confirmaron un diagnóstico lapidario para la diplomacia de Londres: Estados Unidos “ya no será una manta de seguridad” para los intereses británicos en ultramar. El texto reveló que este aislamiento estratégico se profundizó tras el rechazo del gobierno británico a respaldar de manera integral a Washington en el conflicto bélico contra Irán, limitando su participación a acciones defensivas de baja intensidad.

Esa negativa diplomática dejó marcas profundas en el vínculo bilateral. De acuerdo con el análisis de The Independent, esta decisión sembrará un resentimiento duradero en el equipo de la Casa Blanca “incluso mucho después de que Trump deje la presidencia” dejando a Londres sin red de contención frente al avance de la estrategia soberana de la Argentina en el Atlántico Sur.

El trasfondo de la reacción de la prensa británica vinculado al fantasma del proyecto Sea Lion

El eje central del malestar radicó en la decisión de la Casa Rosada de bloquear el avance del proyecto Sea Lion, una iniciativa de extracción de crudo offshore impulsada por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales británicos e israelíes. De esta manera, la respuesta mediática optó por relativizar el peso geopolítico del reclamo en un escenario de tensión bilateral que escaló a un nivel inédito en las últimas décadas.